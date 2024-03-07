Власти придумали, как вернуть российские активы в страну

Торосов: регулирование личных фондов поможет вернуть российские активы в страну

На государственном уровне личные фонды будет регистрировать не Минюст, а ФНС Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

По поручению правительства РФ Минэкономразвития разработало поправки, которые будут регулировать российские личные фонды и позволят перейти активам России в юрисдикцию страны. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Илья Торосов.

«Упрощение регулирования личных фондов направлено на „стабилизацию управления российскими компаниями и ускоренный переход активов в российскую юрисдикцию“», — передает РБК слова Торосова. Отмечается, что одной из целей поправок также является упрощенная регистрация личных фондов на государственном уровне. Решения о такой регистрации будет принимать ФНС, а не Минюст.

Кроме того, такие фонды планируется полностью вывести из-под надзора Минюста. Они будут освобождены от внеплановых проверок и ежегодных отчетов о своей деятельности. В свою очередь, сведения о создании, работе и ликвидации личного фонда будут вноситься в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) по заявлению от нотариуса. Он также будет проверять рыночную стоимость имущества, которое передается в фонд.

Помимо прочего, личным фондам будет предоставлен статус квалифицированных инвесторов. Это будет осуществлено согласно законодательству о рынке ценных бумаг.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Европейский центральный банк, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов РФ. Они обеспокоены ответными мерами России, которые могут затронуть европейские активы.