Мэр Перми обратился к горожанам в преддверии майских праздников

Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан выйти на субботник 27 апреля

23 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Общегородской субботник пройдет в Перми 27 апреля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан принять участие в общегородском субботнике, чтобы прибрать краевую столицу к майским праздникам. Видеообращение к пермякам чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. По словам мэра, субботник пройдет 27 апреля. «Уважаемые пермяки, 27 апреля пройдет общегородской субботник. Командой городской и районной администраций примем в нем самое активное участие. Я приглашаю всех пермяков выйти на уборку своего двора или общественного пространства. Знаю, что многие предприятия ТОСы, общественные объединения уже убирают свои территории и 27 числа также выйдут со всем городом [на субботник]. Давайте сделаем наш город чистым к майским праздникам!» — сказал Соснин. Ранее прибрать территорию пригласил всех желающих музей-заповедник «Пермь-36». Субботник проходит на территории учреждения с 18 по 28 апреля. Все участники акции могут не только привести музей в порядок, но и посетить экскурсии и лекции. Свой субботник в Перми провели уже сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Нефтяники навели порядок в долине реки Мулянки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан принять участие в общегородском субботнике, чтобы прибрать краевую столицу к майским праздникам. Видеообращение к пермякам чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. По словам мэра, субботник пройдет 27 апреля. «Уважаемые пермяки, 27 апреля пройдет общегородской субботник. Командой городской и районной администраций примем в нем самое активное участие. Я приглашаю всех пермяков выйти на уборку своего двора или общественного пространства. Знаю, что многие предприятия ТОСы, общественные объединения уже убирают свои территории и 27 числа также выйдут со всем городом [на субботник]. Давайте сделаем наш город чистым к майским праздникам!» — сказал Соснин. Ранее прибрать территорию пригласил всех желающих музей-заповедник «Пермь-36». Субботник проходит на территории учреждения с 18 по 28 апреля. Все участники акции могут не только привести музей в порядок, но и посетить экскурсии и лекции. Свой субботник в Перми провели уже сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Нефтяники навели порядок в долине реки Мулянки.