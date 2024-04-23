Мэр Перми обратился к горожанам в преддверии майских праздников

Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан принять участие в общегородском субботнике, чтобы прибрать краевую столицу к майским праздникам. Видеообращение к пермякам чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. По словам мэра, субботник пройдет 27 апреля.
«Уважаемые пермяки, 27 апреля пройдет общегородской субботник. Командой городской и районной администраций примем в нем самое активное участие. Я приглашаю всех пермяков выйти на уборку своего двора или общественного пространства. Знаю, что многие предприятия ТОСы, общественные объединения уже убирают свои территории и 27 числа также выйдут со всем городом [на субботник]. Давайте сделаем наш город чистым к майским праздникам!» — сказал Соснин.
Ранее прибрать территорию пригласил всех желающих музей-заповедник «Пермь-36». Субботник проходит на территории учреждения с 18 по 28 апреля. Все участники акции могут не только привести музей в порядок, но и посетить экскурсии и лекции. Свой субботник в Перми провели уже сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Нефтяники навели порядок в долине реки Мулянки.
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Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан принять участие в общегородском субботнике, чтобы прибрать краевую столицу к майским праздникам. Видеообращение к пермякам чиновник разместил в своем аккаунте в Telegram. По словам мэра, субботник пройдет 27 апреля. «Уважаемые пермяки, 27 апреля пройдет общегородской субботник. Командой городской и районной администраций примем в нем самое активное участие. Я приглашаю всех пермяков выйти на уборку своего двора или общественного пространства. Знаю, что многие предприятия ТОСы, общественные объединения уже убирают свои территории и 27 числа также выйдут со всем городом [на субботник]. Давайте сделаем наш город чистым к майским праздникам!» — сказал Соснин. Ранее прибрать территорию пригласил всех желающих музей-заповедник «Пермь-36». Субботник проходит на территории учреждения с 18 по 28 апреля. Все участники акции могут не только привести музей в порядок, но и посетить экскурсии и лекции. Свой субботник в Перми провели уже сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Нефтяники навели порядок в долине реки Мулянки.