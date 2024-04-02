Пермяков приглашают на субботник в зону для политзаключенных

Музей истории политрепрессий «Пермь-36» приглашает волонтеров на субботник
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, гулаг, сторожевая вышка, иту
Музей «Пермь-36» находится на территории лагеря Фото:

Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции.

«Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края.

Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей.

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Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции. «Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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