Пермяков приглашают на субботник в зону для политзаключенных

Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции.
«Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края.
Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей.
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Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции. «Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей.