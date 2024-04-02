Пермяков приглашают на субботник в зону для политзаключенных

Музей истории политрепрессий «Пермь-36» приглашает волонтеров на субботник

02 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Музей «Пермь-36» находится на территории лагеря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции. «Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музей-заповедник «Пермь-36», который расположен на территории бывшей зоны для политзаключенных приглашает волонтеров на субботник. С 18 по 28 апреля участники акции не только приведут музей в порядок, но и посетят экскурсии и лекции. «Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры пройдет с 18 по 28 апреля на территории Музея-заповедника «Пермь-36» в д. Кучино. Программа акции включает: массовые субботники, ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия», — сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. Пермь-36 — один из самых известных в позднем СССР лагерей для политических заключенных. Он был расформирован в 1988 году, а в середине 1990-х здесь начали создавать музей.