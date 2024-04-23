В Пермском крае пошел снег

23 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мокрый снег пошел на севере Прикамья Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае на фоне температурного контраста пошел снег. Осадки выпали на севере региона, говорится в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас в Пермском крае наблюдается большой температурный контраст. На севере около +6 градусов, на юге +22 градуса. А вот на востоке края уже отрицательный температурный фон: в Бисере —0,1 градуса, идет снег», — сказано в паблике. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, арктический воздух постепенно вытесняет тепло из региона. В ближайшие сутки похолодание усилится, пройдут грозы и дожди. «Фазовое состояние осадков сложное: на севере и востоке это мокрый снег и замерзающие осадки, в горной части региона велика вероятность образования гололедов и отложений мокрого снега, на юге края — пока дождь. В отдельных районах прогремят грозы», — информируют метеорологи. Температура воздуха по северу и востоку Прикамья днем 24 апреля составит от 0 до +5 градусов, по югу — до 11 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на фоне температурного контраста пошел снег. Осадки выпали на севере региона, говорится в паблике «Метеоролог и я» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас в Пермском крае наблюдается большой температурный контраст. На севере около +6 градусов, на юге +22 градуса. А вот на востоке края уже отрицательный температурный фон: в Бисере —0,1 градуса, идет снег», — сказано в паблике. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, арктический воздух постепенно вытесняет тепло из региона. В ближайшие сутки похолодание усилится, пройдут грозы и дожди. «Фазовое состояние осадков сложное: на севере и востоке это мокрый снег и замерзающие осадки, в горной части региона велика вероятность образования гололедов и отложений мокрого снега, на юге края — пока дождь. В отдельных районах прогремят грозы», — информируют метеорологи. Температура воздуха по северу и востоку Прикамья днем 24 апреля составит от 0 до +5 градусов, по югу — до 11 градусов тепла.