23 апреля 2024

Житель ХМАО потерял ногу после минометного обстрела на СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец служил на бахамутском направлении Фото:

Бойцу Алексею с позывным «Фриц» из Ханты-Мансийска (ХМАО) чудом удалось выжить в результате минометного обстрела на специальной военной операции (СВО). Однако во время отражения ударов противника он потерял ногу. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».

«Тяжелое ранение Алексей получил во время боевого задания. Вместе с товарищами они обороняли позиции. Отражать удары противника приходилось под массированными обстрелами. Одна из пуль попала в ногу, но наш земляк продолжил героически отбивать опорник. В итоге противник отступил. Но на этом огонь не прекратился. Когда на точку прибыла эвакуационная бригада, начался минометный обстрел», — написали в telegram-канале. Во время выхода с позиций группа серьезно пострадала. Тогда Фриц лишился ноги.

Алексею предстоит долгий период восстановления, но мужчина не отчаивается. Говорит, что сделал все, что мог, чтобы помочь Родине. Мужчина родился и вырос в Ханты-Мансийске. Когда началась спецоперация, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать Родину. Служил на бахамутском направлении. Сослуживцы дали югорчанину позывной «Фриц».

Ранее житель Сургута получил контузию и тяжелое осколочное ранение, когда помогал освобождать железнодорожный вокзал в Авдеевке (ДНР). Он проходил восстановление в госпитале Ростовской области. Сургутянину вручили набор первой необходимости.

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Бойцу Алексею с позывным «Фриц» из Ханты-Мансийска (ХМАО) чудом удалось выжить в результате минометного обстрела на специальной военной операции (СВО). Однако во время отражения ударов противника он потерял ногу. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату». «Тяжелое ранение Алексей получил во время боевого задания. Вместе с товарищами они обороняли позиции. Отражать удары противника приходилось под массированными обстрелами. Одна из пуль попала в ногу, но наш земляк продолжил героически отбивать опорник. В итоге противник отступил. Но на этом огонь не прекратился. Когда на точку прибыла эвакуационная бригада, начался минометный обстрел», — написали в telegram-канале. Во время выхода с позиций группа серьезно пострадала. Тогда Фриц лишился ноги. Алексею предстоит долгий период восстановления, но мужчина не отчаивается. Говорит, что сделал все, что мог, чтобы помочь Родине. Мужчина родился и вырос в Ханты-Мансийске. Когда началась спецоперация, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать Родину. Служил на бахамутском направлении. Сослуживцы дали югорчанину позывной «Фриц». Ранее житель Сургута получил контузию и тяжелое осколочное ранение, когда помогал освобождать железнодорожный вокзал в Авдеевке (ДНР). Он проходил восстановление в госпитале Ростовской области. Сургутянину вручили набор первой необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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