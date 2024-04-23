Житель ХМАО потерял ногу после минометного обстрела на СВО

Бойцу Алексею с позывным «Фриц» из Ханты-Мансийска (ХМАО) чудом удалось выжить в результате минометного обстрела на специальной военной операции (СВО). Однако во время отражения ударов противника он потерял ногу. Об этом сообщил telegram-канал «ЮграСолдату».
«Тяжелое ранение Алексей получил во время боевого задания. Вместе с товарищами они обороняли позиции. Отражать удары противника приходилось под массированными обстрелами. Одна из пуль попала в ногу, но наш земляк продолжил героически отбивать опорник. В итоге противник отступил. Но на этом огонь не прекратился. Когда на точку прибыла эвакуационная бригада, начался минометный обстрел», — написали в telegram-канале. Во время выхода с позиций группа серьезно пострадала. Тогда Фриц лишился ноги.
Алексею предстоит долгий период восстановления, но мужчина не отчаивается. Говорит, что сделал все, что мог, чтобы помочь Родине. Мужчина родился и вырос в Ханты-Мансийске. Когда началась спецоперация, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать Родину. Служил на бахамутском направлении. Сослуживцы дали югорчанину позывной «Фриц».
Ранее житель Сургута получил контузию и тяжелое осколочное ранение, когда помогал освобождать железнодорожный вокзал в Авдеевке (ДНР). Он проходил восстановление в госпитале Ростовской области. Сургутянину вручили набор первой необходимости.
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