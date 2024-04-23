Екатеринбургский филиал Минобрнауки РФ задолжал 6 млн рублей сотрудникам

В Екатеринбурге филиал ФГБУ «Комфортная среда» (организация, подведомственная Минобрнауки России) задолжал более 5,9 миллиона рублей 56 сотрудникам. После вмешательства прокуратуры зарплаты за два месяца были выплачены, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности филиала ФГБУ „Комфортная среда“. У филиала образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 56 работниками за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей», — следует из сообщения.
Директора учреждения обязали полностью закрыть долги перед сотрудниками. «Задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.
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