23 апреля 2024

Екатеринбургский филиал Минобрнауки РФ задолжал 6 млн рублей сотрудникам

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Директора учреждения обязали закрыть долги перед работниками Фото:

В Екатеринбурге филиал ФГБУ «Комфортная среда» (организация, подведомственная Минобрнауки России) задолжал более 5,9 миллиона рублей 56 сотрудникам. После вмешательства прокуратуры зарплаты за два месяца были выплачены, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности филиала ФГБУ „Комфортная среда“. У филиала образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 56 работниками за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей», — следует из сообщения.

Директора учреждения обязали полностью закрыть долги перед сотрудниками. «Задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.

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В Екатеринбурге филиал ФГБУ «Комфортная среда» (организация, подведомственная Минобрнауки России) задолжал более 5,9 миллиона рублей 56 сотрудникам. После вмешательства прокуратуры зарплаты за два месяца были выплачены, рассказали в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности филиала ФГБУ „Комфортная среда“. У филиала образовалась задолженность по выплате зарплаты перед 56 работниками за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей», — следует из сообщения. Директора учреждения обязали полностью закрыть долги перед сотрудниками. «Задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме», — отметили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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