Пермякам рассказали, что будет с деревянной «П» при строительстве третьего моста через Каму

Власти Перми хотят сохранить деревянную «П» во время строительства моста

25 апреля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Власти ищут идеи, как сохранить арт-объект Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ищут возможные решения, как сохранить арт-объект «Пермские ворота» во время строительства третьего моста через Каму. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Деревянная «П» была создана Николаем Полисским в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» в 2011 году. «Безусловно, работа Николая Полисского стала узнаваемым символом Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею. Мы ищем возможные решения, как дальше работать с этим объектом», — рассказали изданию 59.RU в пресс-службе министерства культуры. «Пермские ворота» напоминают о сплаве леса на реке Каме, а также символизирует первую букву в названии города, которая также была увековечена в логотипе. Ворота из 5200 бревен похожи на триумфальную арку. Пермяки также называют объект «деревянной П» и «табуреткой». Ранее власти Перми подвели итоги конкурса на строительство третьего моста через Каму. Работы начнутся в июне этого года и завершатся летом 2025 года. Подрядчику необходимо сделать развязку на площади Гайдара с кольцевым движением, чтобы связать в единую сеть улицу Строителей и тоннель на улице Углеуральской. Всего на строительство моста понадобится 65 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ищут возможные решения, как сохранить арт-объект «Пермские ворота» во время строительства третьего моста через Каму. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Деревянная «П» была создана Николаем Полисским в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» в 2011 году. «Безусловно, работа Николая Полисского стала узнаваемым символом Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею. Мы ищем возможные решения, как дальше работать с этим объектом», — рассказали изданию 59.RU в пресс-службе министерства культуры. «Пермские ворота» напоминают о сплаве леса на реке Каме, а также символизирует первую букву в названии города, которая также была увековечена в логотипе. Ворота из 5200 бревен похожи на триумфальную арку. Пермяки также называют объект «деревянной П» и «табуреткой». Ранее власти Перми подвели итоги конкурса на строительство третьего моста через Каму. Работы начнутся в июне этого года и завершатся летом 2025 года. Подрядчику необходимо сделать развязку на площади Гайдара с кольцевым движением, чтобы связать в единую сеть улицу Строителей и тоннель на улице Углеуральской. Всего на строительство моста понадобится 65 миллиардов рублей.