Дело о вымогательстве у директора Ростеха вышло на финальную судебную стадию

Гособвинение попросило назначить 7,5 года лишения свободы для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна по делу о вымогательстве у «Ростеха». Об этом заявил адвокат Григоряна Алексей Цаплин.
«В ходе судебных прений сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — заявил Алексей Цаплин. Его слова приводит ТАСС.
Последнее слово обвиняемого будет заслушано 14 мая. Приговор, ожидается, вынесут 16 или 17 числа.
Григоряна задержали в Астрахани еще в 2022 году. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Схема выглядела так: в telegram-каналах Григоряна публиковался компромат, за удаление которого требовали деньги. Суммы были разные: 350 тысяч рублей до нескольких миллионов.
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