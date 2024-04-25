Дело о вымогательстве у директора Ростеха вышло на финальную судебную стадию

Помощнику главы Астрахани запросили 7,5 года за вымогательство у «Ростеха»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Приговор Карену Григоряну вынесут 16 или 17 мая Фото:

Гособвинение попросило назначить 7,5 года лишения свободы для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна по делу о вымогательстве у «Ростеха». Об этом заявил адвокат Григоряна Алексей Цаплин.

«В ходе судебных прений сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — заявил Алексей Цаплин. Его слова приводит ТАСС.

Последнее слово обвиняемого будет заслушано 14 мая. Приговор, ожидается, вынесут 16 или 17 числа.

Григоряна задержали в Астрахани еще в 2022 году. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Схема выглядела так: в telegram-каналах Григоряна публиковался компромат, за удаление которого требовали деньги. Суммы были разные: 350 тысяч рублей до нескольких миллионов.

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Гособвинение попросило назначить 7,5 года лишения свободы для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна по делу о вымогательстве у «Ростеха». Об этом заявил адвокат Григоряна Алексей Цаплин. «В ходе судебных прений сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — заявил Алексей Цаплин. Его слова приводит ТАСС. Последнее слово обвиняемого будет заслушано 14 мая. Приговор, ожидается, вынесут 16 или 17 числа. Григоряна задержали в Астрахани еще в 2022 году. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Схема выглядела так: в telegram-каналах Григоряна публиковался компромат, за удаление которого требовали деньги. Суммы были разные: 350 тысяч рублей до нескольких миллионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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