Общество Дело о вымогательстве у директора Ростеха вышло на финальную судебную стадию Помощнику главы Астрахани запросили 7,5 года за вымогательство у «Ростеха» 25 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 + Приговор Карену Григоряну вынесут 16 или 17 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гособвинение попросило назначить 7,5 года лишения свободы для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна по делу о вымогательстве у «Ростеха». Об этом заявил адвокат Григоряна Алексей Цаплин. «В ходе судебных прений сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — заявил Алексей Цаплин. Его слова приводит ТАСС. Последнее слово обвиняемого будет заслушано 14 мая. Приговор, ожидается, вынесут 16 или 17 числа. Григоряна задержали в Астрахани еще в 2022 году. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Схема выглядела так: в telegram-каналах Григоряна публиковался компромат, за удаление которого требовали деньги. Суммы были разные: 350 тысяч рублей до нескольких миллионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гособвинение попросило назначить 7,5 года лишения свободы для помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии «Родина» Карена Григоряна по делу о вымогательстве у «Ростеха». Об этом заявил адвокат Григоряна Алексей Цаплин. «В ходе судебных прений сторон прокурор попросил Хамовнический суд Москвы назначить моему подзащитному 7,5 года лишения свободы», — заявил Алексей Цаплин. Его слова приводит ТАСС. Последнее слово обвиняемого будет заслушано 14 мая. Приговор, ожидается, вынесут 16 или 17 числа. Григоряна задержали в Астрахани еще в 2022 году. Его обвиняют в вымогательстве свыше 4,5 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Схема выглядела так: в telegram-каналах Григоряна публиковался компромат, за удаление которого требовали деньги. Суммы были разные: 350 тысяч рублей до нескольких миллионов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям