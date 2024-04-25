Путин назвал приоритетную задачу для российского общества

Путин: поддержка рождаемости и многодетности приоритетная задача РФ
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин обратился к участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» Фото:

Приоритетной задачей в России является поддержка рождаемости и многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Он отметил, что тема форума сейчас крайне актуальна. В его названии заложена основа уверенного развитие государства и благополучия общества. Именно дома в окружении семьи и формируется мировоззрение ребенка.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей. По ее словам, для этого могут быть приняты новые меры стимулирования, передает RT. Матвиенко также отметила, что главные заботы Путина — это соцобязательства перед россиянами.

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Приоритетной задачей в России является поддержка рождаемости и многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». «Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Он отметил, что тема форума сейчас крайне актуальна. В его названии заложена основа уверенного развитие государства и благополучия общества. Именно дома в окружении семьи и формируется мировоззрение ребенка. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей. По ее словам, для этого могут быть приняты новые меры стимулирования, передает RT. Матвиенко также отметила, что главные заботы Путина — это соцобязательства перед россиянами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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