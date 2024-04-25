Путин назвал приоритетную задачу для российского общества

Путин: поддержка рождаемости и многодетности приоритетная задача РФ

25 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приоритетной задачей в России является поддержка рождаемости и многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». «Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Он отметил, что тема форума сейчас крайне актуальна. В его названии заложена основа уверенного развитие государства и благополучия общества. Именно дома в окружении семьи и формируется мировоззрение ребенка. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей. По ее словам, для этого могут быть приняты новые меры стимулирования, передает RT. Матвиенко также отметила, что главные заботы Путина — это соцобязательства перед россиянами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приоритетной задачей в России является поддержка рождаемости и многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». «Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача. Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Он отметил, что тема форума сейчас крайне актуальна. В его названии заложена основа уверенного развитие государства и благополучия общества. Именно дома в окружении семьи и формируется мировоззрение ребенка. До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России должно стать модным и престижным иметь более двух детей. По ее словам, для этого могут быть приняты новые меры стимулирования, передает RT. Матвиенко также отметила, что главные заботы Путина — это соцобязательства перед россиянами.