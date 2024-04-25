Челябинцы стали вдвое чаще пользоваться маркетплейсами

Челябинцы за год потратили в два раза больше интернет-трафика на маркетплейсы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинской области в 2023 году стали в два раза активнее использовать сервисы онлайн-шоппинга. По данным аналитиков оператора Yota, средний расход трафика на пользователя увеличился на 55%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Пользователи из Челябинска больше других проводят время в онлайн-магазинах — они стали шестыми по этому показателю среди других регионов. В среднем в 2023 году каждый пользователь расходовал на 55% больше мобильного интернета, а самыми „горячими“ месяцами на маркетплейсах в 2023 году оказались февраль, июнь и декабрь», — сообщили URA.RU в Yota.

Рост интереса к онлайн-шоппингу подтверждается и другими операторами связи. «МегаФон» зафиксировал в Челябинской области увеличение трафика на маркетплейсы на 83%. Пик активности приходится на четверг, в то время как в выходные челябинцы предпочитают отдыхать от онлайн-покупок.

Миллениалы остаются самой активной возрастной группой по России, использующей маркетплейсы, с долей в 34%. Сервисы онлайн-шопинга также популярны среди абонентов 36-45 лет (28%) и 46 -55 лет (17%). Притом самой быстрорастущей аудиторией стали зумеры и люди старше 56 лет — их расход трафика на маркетплейсы увеличился вдвое. Кроме того, мужчины стали тратить больше трафика на онлайн-шопинг, чем женщины. Их доля на маркетплейсах составила 55%, а рост израсходованного трафика за год — 90%.