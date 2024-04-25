Путин рассказал о значимости городов трудовой доблести и их жителях

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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров» Фото:

Президент России Владимир Путин указал на огромный вклад жителей городов трудовой доблести в развитие страны, ее обороноспособности и воспитание молодежи. Об этом стало известно из приветствия главы государства, направленного участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров».

«Жители городов, объединенных статусом „Города трудовой доблести“, и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков», — сказал президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Он также отметил, что участниками форума являются делегации из всех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». Речь о представителях рабочих династий, учреждений культуры и образования, крупных предприятий и других сфер.

Президент рассказал, что делегациям и представителям городов трудовой доблести предстоит обсудить проблемы, связанные с сохранением исторической памяти о трудовых подвигах соотечественников. «[Они] работали на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях, обеспечивали фронт всем необходимым», — подчеркнул глава государства, добавив, что и в мирное время «легендарное поколение победителей» не жалея себя служило Родине, создавало мощь страны.

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Президент России Владимир Путин указал на огромный вклад жителей городов трудовой доблести в развитие страны, ее обороноспособности и воспитание молодежи. Об этом стало известно из приветствия главы государства, направленного участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров». «Жители городов, объединенных статусом „Города трудовой доблести“, и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков», — сказал президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Он также отметил, что участниками форума являются делегации из всех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». Речь о представителях рабочих династий, учреждений культуры и образования, крупных предприятий и других сфер. Президент рассказал, что делегациям и представителям городов трудовой доблести предстоит обсудить проблемы, связанные с сохранением исторической памяти о трудовых подвигах соотечественников. «[Они] работали на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях, обеспечивали фронт всем необходимым», — подчеркнул глава государства, добавив, что и в мирное время «легендарное поколение победителей» не жалея себя служило Родине, создавало мощь страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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