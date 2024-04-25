Путин рассказал о значимости городов трудовой доблести и их жителях

25 апреля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Путин направил приветствие участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин указал на огромный вклад жителей городов трудовой доблести в развитие страны, ее обороноспособности и воспитание молодежи. Об этом стало известно из приветствия главы государства, направленного участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров». «Жители городов, объединенных статусом „Города трудовой доблести“, и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков», — сказал президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Он также отметил, что участниками форума являются делегации из всех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». Речь о представителях рабочих династий, учреждений культуры и образования, крупных предприятий и других сфер. Президент рассказал, что делегациям и представителям городов трудовой доблести предстоит обсудить проблемы, связанные с сохранением исторической памяти о трудовых подвигах соотечественников. «[Они] работали на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях, обеспечивали фронт всем необходимым», — подчеркнул глава государства, добавив, что и в мирное время «легендарное поколение победителей» не жалея себя служило Родине, создавало мощь страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин указал на огромный вклад жителей городов трудовой доблести в развитие страны, ее обороноспособности и воспитание молодежи. Об этом стало известно из приветствия главы государства, направленного участникам Всероссийского форума «города трудовой доблести: кузница эффективных кадров». «Жители городов, объединенных статусом „Города трудовой доблести“, и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков», — сказал президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Он также отметил, что участниками форума являются делегации из всех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». Речь о представителях рабочих династий, учреждений культуры и образования, крупных предприятий и других сфер. Президент рассказал, что делегациям и представителям городов трудовой доблести предстоит обсудить проблемы, связанные с сохранением исторической памяти о трудовых подвигах соотечественников. «[Они] работали на оборонных заводах и транспорте, в шахтах и госпиталях, обеспечивали фронт всем необходимым», — подчеркнул глава государства, добавив, что и в мирное время «легендарное поколение победителей» не жалея себя служило Родине, создавало мощь страны.