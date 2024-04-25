В администрации ДНР произошли кадровые перестановки

Пушилин уволил замруководителя своей администрации Александра Костомарова
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Пушилин уволил Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР Фото:

Александра Костомарова уволили с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой народной республики с 27 апреля 2024 года», — говорится в документе. Причина увольнения в указе не уточняется.

Александр Костомаров родился в 1977 году в Челябинске. Он был назначен первым заместителем главы Донецкой области в июне 2022 года. До этого он меньше года был вице-губернатором Липецкой области.

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Александра Костомарова уволили с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. «Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой народной республики с 27 апреля 2024 года», — говорится в документе. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров родился в 1977 году в Челябинске. Он был назначен первым заместителем главы Донецкой области в июне 2022 года. До этого он меньше года был вице-губернатором Липецкой области.