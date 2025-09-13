Прогноз от ученых: насколько сильной будет магнитная буря 14 сентября 2025

Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии, 14 сентября 2025 года прогнозируется возмущенная геомагнитная ситуация. Однако возможность появления магнитных бурь полностью не исключена. Несмотря на то, что вероятность серьезных геомагнитных возмущений оценивается как низкая, экспертами рекомендуется гражданам с повышенной чувствительностью к изменениям погодных условий сохранять внимательность и контролировать свое самочувствие. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечная активность в середине сентября 2025
Середина сентября 2025 года отмечается высокой солнечной активностью. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ранее сообщала о появлении крупной корональной дыры на Солнце, которая направляет к Земле мощный поток солнечного ветра. Его воздействие продлится около шести дней.
В ближайшие выходные поток достигнет нашей планеты. Скорость ветра, сейчас около 400 км/с, к 14–15 сентября возрастет до 500–600 км/с, а 16 сентября может достичь рекордных 700 км/с. Ученые предупреждают, что точную силу магнитных бурь можно предсказать лишь за двое суток до их начала.
Сентябрь 2025 года удивляет астрономов: за первые десять дней месяца зафиксировано три бури — в десять раз чаще, чем в августе. Магнитосфера Земли реагирует даже на слабые возмущения, однако сильные бури четвертого и пятого уровня от таких корональных дыр не ожидаются.
По данным, опубликованным лабораторией солнечной астрономии, последняя зафиксированная солнечная вспышка произошла 13 сентября в 08:03 по московскому времени и продолжалась 16 минут. Специалисты классифицировали это явление как вспышку класса C1.1, что соответствует обычным процессам, происходящим на солнечной поверхности.
«Начало формирования заметных возмущений ожидается завтра в середине дня. Можно отметить свойственные корональным дырам „качели“, когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов», — рассказали специалисты в своем telegram-канале. И тут же успокоили тем, что бурь выше уровня G2 пока не ожидается
Необходимо отметить, что Солнце испускает стабильный поток заряженных частиц, называемый солнечным ветром, даже в периоды низкой активности и отсутствия мощных вспышек. Взаимодействие этого потока с магнитосферой Земли может вызывать умеренные геомагнитные возмущения.
Прогноз магнитной бури 14 сентября 2025
По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии, 14 сентября 2025 года вероятность развития магнитной бури оценивается в 36%. Шансы на возникновение геомагнитных возмущений, не перерастающих в бурю, составляют 35%. В то же время вероятность того, что магнитосфера останется стабильной, достигает 29%.
По прогнозным данным, значение индекса геомагнитной активности Ap составит 12, что выше предыдущих 5. Предполагается, что уровень солнечного радиоизлучения F10.7, применяемый для определения солнечной активности, останется на уровне 120. Геомагнитный индекс Kp ожидается на отметке 3.67.
Анализ показал, что в ближайшее время прогнозируется поэтапное усиление геомагнитной активности. Хотя риск возникновения сильных магнитных бурь остается относительно низким, вероятность колебаний магнитного поля сохраняется.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это нарушения земного магнитного поля, вызванные потоком солнечного ветра, состоящего из ионизированных частиц, исходящих от Солнца. В периоды повышенной солнечной активности, например при вспышках или корональных выбросах массы, интенсивность этого потока значительно увеличивается. Когда такие частицы достигают Земли, они воздействуют на ее магнитосферу, вызывая возмущения различной силы.
Для оценки мощности магнитных бурь используют специальные показатели:
- Kp-индекс отражает глобальный уровень геомагнитной активности по девятибалльной шкале; значения 5 и выше указывают на наступление магнитной бури.
- Ap-индекс показывает среднее суточное возмущение магнитного поля Земли: чем выше показатель, тем сильнее нестабильность.
- Индекс F10.7 фиксирует уровень радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см и используется для анализа солнечной активности.
Магнитные бури делят по шкале G: от G1 — слабое возмущение, до G5 — чрезвычайно мощная буря, способная вызывать заметные эффекты на технику и самочувствие людей.
Рекомендации во время магнитных бурь
Даже при относительно спокойной космической погоде отдельные группы людей могут ощущать дискомфорт. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами, а также тех, кто чувствителен к перепадам давления и изменениям атмосферных условий.
Основные рекомендации:
Соблюдать режим дня
- По возможности уменьшить физическую и умственную нагрузку.
- Планировать важные дела и активность на утренние часы, когда влияние бурь обычно слабее.
Следить за самочувствием
- Измерять давление и пульс у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
- При ухудшении состояния — обратиться к врачу.
Избегать стрессовых ситуаций
- Минимизировать эмоциональные нагрузки, конфликты и нервные переживания.
- Практиковать дыхательные упражнения, медитацию или легкую физическую активность для снятия напряжения.
Здоровый сон и отдых
- Постараться спать достаточное количество часов.
- Не злоупотреблять кофеином и другими стимуляторами.
Здоровое питание
- Употреблять больше овощей, фруктов, пить достаточно воды.
- Ограничить соленое, жирное и чрезмерно острое.
Особое внимание детям и пожилым людям
- Следить за самочувствием детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
- Организовать спокойные занятия, прогулки без перегрузок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.