На место ЧП приехала пожарная машина (архивное фото)
В Екатеринбурге в районе парка «Таганская слобода» произошло замыкание высоковольтной линии. Этот момент попал на видео.
«Замыкание высоковольтной линии, Екатеринбург. Седова, 26», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Также очевидцы пишут, что из парка начали «быстрым шагом» выходить люди, а в квартирах моргал свет, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». На место приехали пожарные.
Корреспондент URA.RU запросил комментарии у пресс-службы «Россети Урал» и у ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
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