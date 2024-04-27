27 апреля 2024

В Екатеринбурге произошло замыкание высоковольтной линии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, пожарная машина, введенское депо
На место ЧП приехала пожарная машина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе парка «Таганская слобода» произошло замыкание высоковольтной линии. Этот момент попал на видео.

«Замыкание высоковольтной линии, Екатеринбург. Седова, 26», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Также очевидцы пишут, что из парка начали «быстрым шагом» выходить люди, а в квартирах моргал свет, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». На место приехали пожарные.

Корреспондент URA.RU запросил комментарии у пресс-службы «Россети Урал» и у ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в районе парка «Таганская слобода» произошло замыкание высоковольтной линии. Этот момент попал на видео. «Замыкание высоковольтной линии, Екатеринбург. Седова, 26», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Также очевидцы пишут, что из парка начали «быстрым шагом» выходить люди, а в квартирах моргал свет, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». На место приехали пожарные. Корреспондент URA.RU запросил комментарии у пресс-службы «Россети Урал» и у ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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