Происшествия В Екатеринбурге произошло замыкание высоковольтной линии. Видео 28 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 + На место ЧП приехала пожарная машина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе парка «Таганская слобода» произошло замыкание высоковольтной линии. Этот момент попал на видео. «Замыкание высоковольтной линии, Екатеринбург. Седова, 26», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Также очевидцы пишут, что из парка начали «быстрым шагом» выходить люди, а в квартирах моргал свет, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». На место приехали пожарные. Корреспондент URA.RU запросил комментарии у пресс-службы «Россети Урал» и у ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в районе парка «Таганская слобода» произошло замыкание высоковольтной линии. Этот момент попал на видео. «Замыкание высоковольтной линии, Екатеринбург. Седова, 26», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Также очевидцы пишут, что из парка начали «быстрым шагом» выходить люди, а в квартирах моргал свет, передает telegram-канал «Безумный ЕКБ». На место приехали пожарные. Корреспондент URA.RU запросил комментарии у пресс-службы «Россети Урал» и у ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям