28 апреля 2024

Из элитного ЖК в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Вороны, летающие около жилого комплекса "Аквамарин" и клубного дома "Тихвинъ". Екатеринбург , клубный дом тихвин, жк аквамарин, улица хохрякова
Трагедия произошла в ночь на 28 апреля Фото:

Из окна элитного жилого комплекса «Аквамарин» в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Один из жильцов „Аквамарина“ пригласил к себе друга и знакомую, та и привела с собой погибшую. Во время застолья между девушками случился конфликт. Елизавету (имя изменено — прим. ред.) отвели спать в другую комнату. А когда вернулись, увидели распахнутое окно и труп Елизаветы на крыше „Азиатско-Тихоокеанского Банка“», — рассказал собеседник.

По его словам, девушка осенью 2023-го была отчислена из техникума в Березовском. Кроме того, некоторое время она состояла на учете у психиатра. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент.

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Из окна элитного жилого комплекса «Аквамарин» в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Один из жильцов „Аквамарина“ пригласил к себе друга и знакомую, та и привела с собой погибшую. Во время застолья между девушками случился конфликт. Елизавету (имя изменено — прим. ред.) отвели спать в другую комнату. А когда вернулись, увидели распахнутое окно и труп Елизаветы на крыше „Азиатско-Тихоокеанского Банка“», — рассказал собеседник. По его словам, девушка осенью 2023-го была отчислена из техникума в Березовском. Кроме того, некоторое время она состояла на учете у психиатра. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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