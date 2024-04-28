Из элитного ЖК в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка

29 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в ночь на 28 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Из окна элитного жилого комплекса «Аквамарин» в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Один из жильцов „Аквамарина“ пригласил к себе друга и знакомую, та и привела с собой погибшую. Во время застолья между девушками случился конфликт. Елизавету (имя изменено — прим. ред.) отвели спать в другую комнату. А когда вернулись, увидели распахнутое окно и труп Елизаветы на крыше „Азиатско-Тихоокеанского Банка“», — рассказал собеседник. По его словам, девушка осенью 2023-го была отчислена из техникума в Березовском. Кроме того, некоторое время она состояла на учете у психиатра. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из окна элитного жилого комплекса «Аквамарин» в центре Екатеринбурга выпала 17-летняя девушка. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Один из жильцов „Аквамарина“ пригласил к себе друга и знакомую, та и привела с собой погибшую. Во время застолья между девушками случился конфликт. Елизавету (имя изменено — прим. ред.) отвели спать в другую комнату. А когда вернулись, увидели распахнутое окно и труп Елизаветы на крыше „Азиатско-Тихоокеанского Банка“», — рассказал собеседник. По его словам, девушка осенью 2023-го была отчислена из техникума в Березовском. Кроме того, некоторое время она состояла на учете у психиатра. URA.RU обратилось в региональное управление СКР. В ведомстве отказались комментировать инцидент.