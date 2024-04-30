Военкор Руденко: два беспилотника уничтожили позиции ВСУ под Часовым Яром

Два российских дрона ликвидировали огневую позицию украинской армии под Часовым Яром. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
«Один наш беспилотник обнаружил [бойцов ВСУ], а второй подлетел и нанес филигранный удар. В результате, огневая точка уничтожена, вместе с личным составом», — сообщил Руденко
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что на Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ.
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