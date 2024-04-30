Военкор Руденко: два беспилотника уничтожили позиции ВСУ под Часовым Яром

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Андрей Руденко сообщил, что ВСУ потеряли личный состав из-за удара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два российских дрона ликвидировали огневую позицию украинской армии под Часовым Яром. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

«Один наш беспилотник обнаружил [бойцов ВСУ], а второй подлетел и нанес филигранный удар. В результате, огневая точка уничтожена, вместе с личным составом», — сообщил Руденко в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что на Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ.

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Два российских дрона ликвидировали огневую позицию украинской армии под Часовым Яром. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. «Один наш беспилотник обнаружил [бойцов ВСУ], а второй подлетел и нанес филигранный удар. В результате, огневая точка уничтожена, вместе с личным составом», — сообщил Руденко в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что на Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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