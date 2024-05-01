Шойгу объяснил, что ВС РФ надо делать для удачного наступления на Украине

Для поддержания высоких темпов наступления ВС РФ требуется увеличивать объемы и повышать качество поставляемого вооружения и военной техники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.
Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине. По его словам, армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики.
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