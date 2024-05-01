Шойгу объяснил, что ВС РФ надо делать для удачного наступления на Украине

Шойгу: для удачного наступления ВС РФ нужно повышать качество вооружения

01 мая 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сообщил, что нужно повысить качество вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для поддержания высоких темпов наступления ВС РФ требуется увеличивать объемы и повышать качество поставляемого вооружения и военной техники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине. По его словам, армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для поддержания высоких темпов наступления ВС РФ требуется увеличивать объемы и повышать качество поставляемого вооружения и военной техники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине. По его словам, армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики.