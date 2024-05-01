Шойгу объяснил, что ВС РФ надо делать для удачного наступления на Украине

Шойгу: для удачного наступления ВС РФ нужно повышать качество вооружения
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Сергей Шойгу сообщил, что нужно повысить качество вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для поддержания высоких темпов наступления ВС РФ требуется увеличивать объемы и повышать качество поставляемого вооружения и военной техники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине. По его словам, армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики.

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Для поддержания высоких темпов наступления ВС РФ требуется увеличивать объемы и повышать качество поставляемого вооружения и военной техники. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — заявил Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине. По его словам, армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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