Полумиллионные потери ВСУ и ужесточение ударов по базам на Украине: главное с заседания МО РФ

Шойгу заявил, что с начала СВО ВСУ потеряли около полумиллиона военных

23 апреля 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ перехватили инициативу в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля провел заседание Коллегии оборонного ведомства. Там он сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине, а также анонсировал более интенсивные удары по логистическим центрам и базам с западным оружием на Украине. Эти и другие заявления Шойгу — в материале URA.RU. Потери ВСУ С начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона военных. Кроме того, уничтожено более 22 тысяч дронов и порядка шести тысяч реактивных снарядов. Также сбито 592 самолета и 270 вертолетов противника. Его слова опубликованы в teltgram-канале Минобороны. Усиление ударов по объектам ВСУ Министр обороны заявил, что армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики. Также усилятся атаки на базы, где хранится западное оружие. Перехват инициативы на поле боя По словам Шойгу, группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС). Он также напомнил об освобождении армией России населенных пунктов Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также сообщил о расширении зоны контроля в районах Бердычей и Георгиевке. Высокий потенциал российских сил дает возможность постоянно оказывать огневое воздействие на ВСУ, подчеркнул министр. Поддержка Киева Глава оборонного ведомства заявил, что США во избежание поражения ВСУ выделят Украине около 61 миллиарда долларов. При этом большая часть средств пойдет на финансирование американского ВПК, уточнил он. Производительность российского ОПК Оборонно-промышленный комплекс России смог в разы нарастить свои мощности. Из-за этого боевые возможности армии РФ были весомо повышены. Шойгу подчеркнул, что российская сторона будет наращивать выпуск наиболее востребованных вооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля провел заседание Коллегии оборонного ведомства. Там он сообщил, что ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных с начала спецоперации на Украине, а также анонсировал более интенсивные удары по логистическим центрам и базам с западным оружием на Украине. Эти и другие заявления Шойгу — в материале URA.RU. С начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли около полумиллиона военных. Кроме того, уничтожено более 22 тысяч дронов и порядка шести тысяч реактивных снарядов. Также сбито 592 самолета и 270 вертолетов противника. Его слова опубликованы в teltgram-канале Минобороны. Министр обороны заявил, что армия РФ продолжит наращивать интенсивность ударов по украинским центрам логистики. Также усилятся атаки на базы, где хранится западное оружие. По словам Шойгу, группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС). Он также напомнил об освобождении армией России населенных пунктов Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также сообщил о расширении зоны контроля в районах Бердычей и Георгиевке. Высокий потенциал российских сил дает возможность постоянно оказывать огневое воздействие на ВСУ, подчеркнул министр. Глава оборонного ведомства заявил, что США во избежание поражения ВСУ выделят Украине около 61 миллиарда долларов. При этом большая часть средств пойдет на финансирование американского ВПК, уточнил он. Оборонно-промышленный комплекс России смог в разы нарастить свои мощности. Из-за этого боевые возможности армии РФ были весомо повышены. Шойгу подчеркнул, что российская сторона будет наращивать выпуск наиболее востребованных вооружений.