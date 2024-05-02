По всей России почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов. Фоторепортаж

02 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

В 40 регионах России прошла акция «Одесса. Помним», организованная активистами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» в память о погибших в одесском Доме профсоюзов. Об этом рассказали в пресс-службе МГЕР. «В ходе акции активисты почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что свыше четырех тысяч человек приняли участие в мероприятиях по всей стране. В Москве более 1 500 активистов вышли с плакатами и портретами погибших к бывшему посольству Украины, в то время как в Санкт-Петербурге также более 1 500 человек прошли с плакатами к зданию бывшего генерального консульства Украины. Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин отметил, что трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила глубокий след в сердцах каждого. В результате происшествия погибли 48 человек. Активисты «Молодой гвардии» вспоминают и скорбят по погибшим, требуя наказания для виновных в этом преступлении, заключил Амелин.