По всей России почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов. Фоторепортаж

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В 40 российских регионах прошли акции памяти о погибших в одесском Доме профсоюзов Фото:

В 40 регионах России прошла акция «Одесса. Помним», организованная активистами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» в память о погибших в одесском Доме профсоюзов. Об этом рассказали в пресс-службе МГЕР.

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«В ходе акции активисты почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что свыше четырех тысяч человек приняли участие в мероприятиях по всей стране. В Москве более 1 500 активистов вышли с плакатами и портретами погибших к бывшему посольству Украины, в то время как в Санкт-Петербурге также более 1 500 человек прошли с плакатами к зданию бывшего генерального консульства Украины.

Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин отметил, что трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила глубокий след в сердцах каждого. В результате происшествия погибли 48 человек. Активисты «Молодой гвардии» вспоминают и скорбят по погибшим, требуя наказания для виновных в этом преступлении, заключил Амелин.

По всей России прошли акции памяти о погибших в одесском Доме профсоюзов
По всей России прошли акции памяти о погибших в одесском Доме профсоюзов
Фото:
Одними из организаторов акции стали активисты «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР)
Одними из организаторов акции стали активисты «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР)
Фото:
Активисты вышли на акцию с портретами погибших
Активисты вышли на акцию с портретами погибших
Фото:
В акциях по всей стране приняли участие свыше четырех тысяч человек
В акциях по всей стране приняли участие свыше четырех тысяч человек
Фото:
В горящем здании одесского Дома профсоюзов погибло 48 человек
В горящем здании одесского Дома профсоюзов погибло 48 человек
Фото:

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В 40 регионах России прошла акция «Одесса. Помним», организованная активистами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» в память о погибших в одесском Доме профсоюзов. Об этом рассказали в пресс-службе МГЕР. «В ходе акции активисты почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что свыше четырех тысяч человек приняли участие в мероприятиях по всей стране. В Москве более 1 500 активистов вышли с плакатами и портретами погибших к бывшему посольству Украины, в то время как в Санкт-Петербурге также более 1 500 человек прошли с плакатами к зданию бывшего генерального консульства Украины. Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин отметил, что трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила глубокий след в сердцах каждого. В результате происшествия погибли 48 человек. Активисты «Молодой гвардии» вспоминают и скорбят по погибшим, требуя наказания для виновных в этом преступлении, заключил Амелин.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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