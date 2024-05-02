В Кремле согласились с Медведчуком об организаторах массового убийства в Одессе

Кремль согласен со словами главы движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, который заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году было спланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы согласны с этим. Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, так и не понесли наказание. Все слова Медведчука можно и нужно воспринимать серьезно. Он был внутри этих событий», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все виновники должны быть наказаны.
2 мая 2014 года на Украине загорелся Дом профсоюзов, в котором находились противники госпереворота. Подробности о событии и заявление Медведчука — в материале URA.RU.
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