В Кремле согласились с Медведчуком об организаторах массового убийства в Одессе

Песков: Медведчук прав, что массовое убийство в Одессе организовал Киев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Виктор Медведчук заявил, что СБУ специально подожгла Дом профсоюзов Фото:

Кремль согласен со словами главы движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, который заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году было спланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы согласны с этим. Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, так и не понесли наказание. Все слова Медведчука можно и нужно воспринимать серьезно. Он был внутри этих событий», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все виновники должны быть наказаны.

2 мая 2014 года на Украине загорелся Дом профсоюзов, в котором находились противники госпереворота. Подробности о событии и заявление Медведчука — в материале URA.RU.

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Кремль согласен со словами главы движения «Другая Украина» Виктором Медведчуком, который заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году было спланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы согласны с этим. Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением, так и не понесли наказание. Все слова Медведчука можно и нужно воспринимать серьезно. Он был внутри этих событий», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что все виновники должны быть наказаны. 2 мая 2014 года на Украине загорелся Дом профсоюзов, в котором находились противники госпереворота. Подробности о событии и заявление Медведчука — в материале URA.RU.
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