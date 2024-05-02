ТАСС: TikTok стал полностью доступен пользователям в РФ

02 мая 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Приложение TikTok стало доступно для пользователей в России Фото: Анна Майорова © URA.RU Сервис TikTok теперь полностью доступен для пользователей в России. Приложение с короткими видеороликами теперь доступно для мобильных операционных систем iOS и Android. «TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России», — сообщает ТАСС. Там добавили, что пользователи могут смотреть видео и загружать свои собственные материалы. Однако, по данным корреспондента URA.RU, некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемами работы приложения. В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Специалисты считают, что за счет этого действия российские социальные сети смогут увеличить аудиторию на примерно 30 миллионов человек, что сейчас составляет количество пользователей в российском сегменте TikTok. Регулятор уже принял обращение и обещал рассмотреть его до 8 мая. В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервис TikTok теперь полностью доступен для пользователей в России. Приложение с короткими видеороликами теперь доступно для мобильных операционных систем iOS и Android. «TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России», — сообщает ТАСС. Там добавили, что пользователи могут смотреть видео и загружать свои собственные материалы. Однако, по данным корреспондента URA.RU, некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемами работы приложения. В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Специалисты считают, что за счет этого действия российские социальные сети смогут увеличить аудиторию на примерно 30 миллионов человек, что сейчас составляет количество пользователей в российском сегменте TikTok. Регулятор уже принял обращение и обещал рассмотреть его до 8 мая. В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран.