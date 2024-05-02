02 мая 2024

ТАСС: TikTok стал полностью доступен пользователям в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Приложение TikTok стало доступно для пользователей в России Фото:

Сервис TikTok теперь полностью доступен для пользователей в России. Приложение с короткими видеороликами теперь доступно для мобильных операционных систем iOS и Android.

«TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России», — сообщает ТАСС. Там добавили, что пользователи могут смотреть видео и загружать свои собственные материалы. Однако, по данным корреспондента URA.RU, некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемами работы приложения.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Специалисты считают, что за счет этого действия российские социальные сети смогут увеличить аудиторию на примерно 30 миллионов человек, что сейчас составляет количество пользователей в российском сегменте TikTok. Регулятор уже принял обращение и обещал рассмотреть его до 8 мая.

В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран.

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Сервис TikTok теперь полностью доступен для пользователей в России. Приложение с короткими видеороликами теперь доступно для мобильных операционных систем iOS и Android. «TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России», — сообщает ТАСС. Там добавили, что пользователи могут смотреть видео и загружать свои собственные материалы. Однако, по данным корреспондента URA.RU, некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемами работы приложения. В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Специалисты считают, что за счет этого действия российские социальные сети смогут увеличить аудиторию на примерно 30 миллионов человек, что сейчас составляет количество пользователей в российском сегменте TikTok. Регулятор уже принял обращение и обещал рассмотреть его до 8 мая. В результате вступления в силу закона о фейках о российской армии социальная сеть TikTok остановила трансляцию и размещение новых роликов из России 6 марта 2022 года. Пользователям из России также недоступен просмотр контента из других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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