Бывшая дочка Сбербанка в Турции начала ужесточать условия для россиян

РБК: DenizBank начал отказывать россиянам в открытии счетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги, банковская карта, взятка. Сургут, банковская карта, деньги, финансы, бюдежт, бюджет, кредитная карта, карта сбербанка, монеты, рубли
Россияне не могут открыть счет в DenizBank даже при наличии ВНЖ и прописки Фото:

Турецкий DenizBank, являющийся бывшим дочерним предприятием «Сбербанка», начал отказывать россиянам в открытии счетов. При этом открыть счет не могут даже россияне с ВНЖ или пропиской.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — передает РБК слова одного из посредников Сергея Овсянникова. Уточняется, что россияне не могут открыть счет даже при наличии ВНЖ или турецкой прописки.

Уточняется, что финучрежение делает исключение лишь клиентам с депозитом от 100 тысяч долларов. Данную проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management, юрист Ленар Рахманов, уточнив, что на решение банка влияет «калибр клиента».

Ранее сообщалось, что с начала текущего года турецкие банки начали резко прекращать обрабатывать платежи из России, напоминает Life. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с давлением на Анкару со стороны США, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкий DenizBank, являющийся бывшим дочерним предприятием «Сбербанка», начал отказывать россиянам в открытии счетов. При этом открыть счет не могут даже россияне с ВНЖ или пропиской. «DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — передает РБК слова одного из посредников Сергея Овсянникова. Уточняется, что россияне не могут открыть счет даже при наличии ВНЖ или турецкой прописки. Уточняется, что финучрежение делает исключение лишь клиентам с депозитом от 100 тысяч долларов. Данную проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management, юрист Ленар Рахманов, уточнив, что на решение банка влияет «калибр клиента». Ранее сообщалось, что с начала текущего года турецкие банки начали резко прекращать обрабатывать платежи из России, напоминает Life. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с давлением на Анкару со стороны США, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...