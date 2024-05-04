Бывшая дочка Сбербанка в Турции начала ужесточать условия для россиян

Турецкий DenizBank, являющийся бывшим дочерним предприятием «Сбербанка», начал отказывать россиянам в открытии счетов. При этом открыть счет не могут даже россияне с ВНЖ или пропиской.
«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — передает РБК слова одного из посредников Сергея Овсянникова. Уточняется, что россияне не могут открыть счет даже при наличии ВНЖ или турецкой прописки.
Уточняется, что финучрежение делает исключение лишь клиентам с депозитом от 100 тысяч долларов. Данную проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management, юрист Ленар Рахманов, уточнив, что на решение банка влияет «калибр клиента».
Ранее сообщалось, что с начала текущего года турецкие банки начали резко прекращать обрабатывать платежи из России, напоминает Life. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с давлением на Анкару со стороны США, пишет RT.
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Турецкий DenizBank, являющийся бывшим дочерним предприятием «Сбербанка», начал отказывать россиянам в открытии счетов. При этом открыть счет не могут даже россияне с ВНЖ или пропиской. «DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — передает РБК слова одного из посредников Сергея Овсянникова. Уточняется, что россияне не могут открыть счет даже при наличии ВНЖ или турецкой прописки. Уточняется, что финучрежение делает исключение лишь клиентам с депозитом от 100 тысяч долларов. Данную проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management, юрист Ленар Рахманов, уточнив, что на решение банка влияет «калибр клиента». Ранее сообщалось, что с начала текущего года турецкие банки начали резко прекращать обрабатывать платежи из России, напоминает Life. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с давлением на Анкару со стороны США, пишет RT.