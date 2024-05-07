В Челябинской области за месяц упали цены на новостройки

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Стоимость новой квартиры в Челябинске в среднем составляет 6 млн 700 тысяч рублей Фото:

В Челябинске за апрель цены на новостройки снизились на 5,1%. На данный момент в городе купить квартиру в среднем можно за шесть миллионов 651 тысячу рублей, средняя стоимость квадратного метра составляет 124 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«Мы видим, что рост цен на новостройки в Челябинской области замедлился, а во многих городах пошел процесс снижения. Так, в Челябинске стоимость квартир в новостройках снизилась на 5,1%, в Магнитогорске цены на новое жилье упали на 7,9%. Средняя стоимость нового жилья в Челябинске составляет шесть млн 651 тысячу рублей, в Магнитогорске — три млн 647 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».

Также аналитики портала «Мир квартир» отметили, в Челябинске за год стоимость новых квартир выросла на 38,2%, в Магнитогорске — на 41,7%. Цена квадратного метра в новостройках составила 123, 560 тысяч рублей в столице Южного Урала и 83 тысячи 800 рублей в Магнитогорске.

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир», в целом по России за первый квартал 2024 года квадратный метр подешевел всего в трех городах, а за один только апрель — в 21. Это связано с уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за выдачу стали брать комиссию. Также эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда завершится выдача льготной ипотеки под 8%.

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В Челябинске за апрель цены на новостройки снизились на 5,1%. На данный момент в городе купить квартиру в среднем можно за шесть миллионов 651 тысячу рублей, средняя стоимость квадратного метра составляет 124 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости. «Мы видим, что рост цен на новостройки в Челябинской области замедлился, а во многих городах пошел процесс снижения. Так, в Челябинске стоимость квартир в новостройках снизилась на 5,1%, в Магнитогорске цены на новое жилье упали на 7,9%. Средняя стоимость нового жилья в Челябинске составляет шесть млн 651 тысячу рублей, в Магнитогорске — три млн 647 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир». Также аналитики портала «Мир квартир» отметили, в Челябинске за год стоимость новых квартир выросла на 38,2%, в Магнитогорске — на 41,7%. Цена квадратного метра в новостройках составила 123, 560 тысяч рублей в столице Южного Урала и 83 тысячи 800 рублей в Магнитогорске. Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир», в целом по России за первый квартал 2024 года квадратный метр подешевел всего в трех городах, а за один только апрель — в 21. Это связано с уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за выдачу стали брать комиссию. Также эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда завершится выдача льготной ипотеки под 8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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