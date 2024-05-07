В Челябинской области за месяц упали цены на новостройки

В Челябинске за апрель цены на новостройки снизились на 5,1%. На данный момент в городе купить квартиру в среднем можно за шесть миллионов 651 тысячу рублей, средняя стоимость квадратного метра составляет 124 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости.
«Мы видим, что рост цен на новостройки в Челябинской области замедлился, а во многих городах пошел процесс снижения. Так, в Челябинске стоимость квартир в новостройках снизилась на 5,1%, в Магнитогорске цены на новое жилье упали на 7,9%. Средняя стоимость нового жилья в Челябинске составляет шесть млн 651 тысячу рублей, в Магнитогорске — три млн 647 тысяч рублей», — сообщается на портале «Мир квартир».
Также аналитики портала «Мир квартир» отметили, в Челябинске за год стоимость новых квартир выросла на 38,2%, в Магнитогорске — на 41,7%. Цена квадратного метра в новостройках составила 123, 560 тысяч рублей в столице Южного Урала и 83 тысячи 800 рублей в Магнитогорске.
Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир», в целом по России за первый квартал 2024 года квадратный метр подешевел всего в трех городах, а за один только апрель — в 21. Это связано с уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам, связанное с тем, что с банков за выдачу стали брать комиссию. Также эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда завершится выдача льготной ипотеки под 8%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!