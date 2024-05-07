К горящему дому, с которого сорвался екатеринбуржец, приехали три бригады врачей

07 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

К екатеринбургскому дому №2 на Союзной, где вспыхнул пожар, отправили три бригады медиков. Они оказывают помощь пострадавшим, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «В результате возгорания пострадали жильцы многоэтажки — они получили отравление продуктами горения. На месте работают три бригады медиков, пациентам оказывается необходимая помощь», — сообщили врачи в telegram-канале. Сорвавшийся мужчина умер, подтвердили в минздраве. Второго увезли в 24-ю больницу Екатеринбурга. Пожар вспыхнул днем в квартире на последнем этаже. Пытаясь спастись, двое мужчин высунулись из окон. Один из них сорвался. Второго сумели спасти сотрудники МЧС. Причина возгорания, пока неизвестна. Выживший рассказал, что днем ранее они распивали спиртное в этой квартире.