Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин принимает парад Президентского полка Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

После торжественной церемонии инаугурации президент России Владимир Путин принимает парад от военнослужащих Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Данный этап церемонии является традицией.

«Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле», — трансляцию парада ведет телеканал «Россия 24». Участие полка в этом мероприятии является устоявшейся традицией, где его военнослужащие выполняют важные представительские обязанности, сопровождая праздничные мероприятия с самого начала и до конца.

Президентский полк, основанный как Полк специального назначения весной 1936 года, является одним из самых известных элитных военных подразделений. С 1993 года этот отдельный Кремлевский полк получил статус Президентского полка, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После торжественной церемонии инаугурации президент России Владимир Путин принимает парад от военнослужащих Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Данный этап церемонии является традицией. «Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле», — трансляцию парада ведет телеканал «Россия 24». Участие полка в этом мероприятии является устоявшейся традицией, где его военнослужащие выполняют важные представительские обязанности, сопровождая праздничные мероприятия с самого начала и до конца. Президентский полк, основанный как Полк специального назначения весной 1936 года, является одним из самых известных элитных военных подразделений. С 1993 года этот отдельный Кремлевский полк получил статус Президентского полка, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...