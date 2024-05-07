Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка

07 мая 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принимает парад Президентского полка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России После торжественной церемонии инаугурации президент России Владимир Путин принимает парад от военнослужащих Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Данный этап церемонии является традицией. «Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле», — трансляцию парада ведет телеканал «Россия 24». Участие полка в этом мероприятии является устоявшейся традицией, где его военнослужащие выполняют важные представительские обязанности, сопровождая праздничные мероприятия с самого начала и до конца. Президентский полк, основанный как Полк специального назначения весной 1936 года, является одним из самых известных элитных военных подразделений. С 1993 года этот отдельный Кремлевский полк получил статус Президентского полка, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После торжественной церемонии инаугурации президент России Владимир Путин принимает парад от военнослужащих Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Данный этап церемонии является традицией. «Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле», — трансляцию парада ведет телеканал «Россия 24». Участие полка в этом мероприятии является устоявшейся традицией, где его военнослужащие выполняют важные представительские обязанности, сопровождая праздничные мероприятия с самого начала и до конца. Президентский полк, основанный как Полк специального назначения весной 1936 года, является одним из самых известных элитных военных подразделений. С 1993 года этот отдельный Кремлевский полк получил статус Президентского полка, входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.