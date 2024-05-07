Челябинский водитель погиб в ДТП с автобусом. Фото, видео

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19-летний челябинец скончался на месте ДТП Фото:

В Сатке Челябинской области 7 мая автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 в смертельном ДТП. Водитель легкового авто скончался на месте аварии, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В Сатке на улице Маркса произошло столкновение автобуса ПАЗ с попутно движущимся автомобилем ВАЗ-2110. 19-летний водитель легкового авто скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

Автобус под управлением 55-летнего водителя столкнулся с ВАЗом при развороте в запрещенном месте. В это время погибший ехал позади автобуса. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.

Водитель автобуса совершил разворот там, где он запрещен
Водитель автобуса совершил разворот там, где он запрещен
Водитель ВАЗа скончался на месте аварии
Водитель ВАЗа скончался на месте аварии

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В Сатке Челябинской области 7 мая автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 в смертельном ДТП. Водитель легкового авто скончался на месте аварии, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «В Сатке на улице Маркса произошло столкновение автобуса ПАЗ с попутно движущимся автомобилем ВАЗ-2110. 19-летний водитель легкового авто скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГИБДД. Автобус под управлением 55-летнего водителя столкнулся с ВАЗом при развороте в запрещенном месте. В это время погибший ехал позади автобуса. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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