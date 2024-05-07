В Сатке Челябинской области 7 мая автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 в смертельном ДТП. Водитель легкового авто скончался на месте аварии, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В Сатке на улице Маркса произошло столкновение автобуса ПАЗ с попутно движущимся автомобилем ВАЗ-2110. 19-летний водитель легкового авто скончался на месте», — сообщили URA.RU в ГИБДД.
Автобус под управлением 55-летнего водителя столкнулся с ВАЗом при развороте в запрещенном месте. В это время погибший ехал позади автобуса. Пассажиров в автобусе в этот момент не было.
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