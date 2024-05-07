Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с ветеранами, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда накануне Дня Победы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Поздравил земляков с главным праздником в истории нашей страны. Вместе мы вспомнили трогательные истории военных лет, послушали любимые песни в исполнении артистов культурно-досугового центра «Октябрь», — написал Максим Ряшин.
На встрече также присутствовали участники спецоперации и ветераны локальных конфликтов. «Каждый год встречи с людьми, прошедшими через тяжелейшие испытания войной, вдохновляют и дают силы на новые свершения!» — отметил мэр Ханты-Мансийска.
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