07 мая 2024

Мэр Ханты-Мансийска встретился с ветеранами перед 9 мая. Видео

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил участников ВОВ с 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин встретился с ветеранами накануне 9 мая Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с ветеранами, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда накануне Дня Победы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Поздравил земляков с главным праздником в истории нашей страны. Вместе мы вспомнили трогательные истории военных лет, послушали любимые песни в исполнении артистов культурно-досугового центра «Октябрь», — написал Максим Ряшин.

На встрече также присутствовали участники спецоперации и ветераны локальных конфликтов. «Каждый год встречи с людьми, прошедшими через тяжелейшие испытания войной, вдохновляют и дают силы на новые свершения!» — отметил мэр Ханты-Мансийска.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин встретился с ветеранами, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда накануне Дня Победы. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Поздравил земляков с главным праздником в истории нашей страны. Вместе мы вспомнили трогательные истории военных лет, послушали любимые песни в исполнении артистов культурно-досугового центра «Октябрь», — написал Максим Ряшин. На встрече также присутствовали участники спецоперации и ветераны локальных конфликтов. «Каждый год встречи с людьми, прошедшими через тяжелейшие испытания войной, вдохновляют и дают силы на новые свершения!» — отметил мэр Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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