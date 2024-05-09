С балкона пермской многоэтажки выпал человек

Пермяк выпал с балкона 18-этажного дома
В ночь с 9 на 10 мая с балкона дома на улице Хабаровская, 54 упал молодой человек. В итоге происшествия мужчина не выжил.
«Хабаровская 54, молодой парень выпал с балкона в три часа ночи», — сообщил telegram-канал «ЧП Пермь Новости». Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тело лежит на асфальте под белой простыней.
В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru подтвердили, что молодой человек 2002 года рождения выпал с балкона 18-этажного дома. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
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