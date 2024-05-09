09 мая 2024

С балкона пермской многоэтажки выпал человек

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , недвижимость, ипотека, город, многоквартирные дома
Пермяк выпал с балкона 18-этажного дома Фото:

В ночь с 9 на 10 мая с балкона дома на улице Хабаровская, 54 упал молодой человек. В итоге происшествия мужчина не выжил.

«Хабаровская 54, молодой парень выпал с балкона в три часа ночи», — сообщил telegram-канал «ЧП Пермь Новости». Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тело лежит на асфальте под белой простыней.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru подтвердили, что молодой человек 2002 года рождения выпал с балкона 18-этажного дома. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

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В ночь с 9 на 10 мая с балкона дома на улице Хабаровская, 54 упал молодой человек. В итоге происшествия мужчина не выжил. «Хабаровская 54, молодой парень выпал с балкона в три часа ночи», — сообщил telegram-канал «ЧП Пермь Новости». Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тело лежит на асфальте под белой простыней. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru подтвердили, что молодой человек 2002 года рождения выпал с балкона 18-этажного дома. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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