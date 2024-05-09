С балкона пермской многоэтажки выпал человек

10 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Пермяк выпал с балкона 18-этажного дома Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь с 9 на 10 мая с балкона дома на улице Хабаровская, 54 упал молодой человек. В итоге происшествия мужчина не выжил. «Хабаровская 54, молодой парень выпал с балкона в три часа ночи», — сообщил telegram-канал «ЧП Пермь Новости». Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тело лежит на асфальте под белой простыней. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru подтвердили, что молодой человек 2002 года рождения выпал с балкона 18-этажного дома. Обстоятельства смерти мужчины выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 9 на 10 мая с балкона дома на улице Хабаровская, 54 упал молодой человек. В итоге происшествия мужчина не выжил. «Хабаровская 54, молодой парень выпал с балкона в три часа ночи», — сообщил telegram-канал «ЧП Пермь Новости». Очевидцы сняли видео, на котором видно, что тело лежит на асфальте под белой простыней. В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю изданию perm.aif.ru подтвердили, что молодой человек 2002 года рождения выпал с балкона 18-этажного дома. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.