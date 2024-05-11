Пушилин намекнул на бесполезность поставок F-16 Украине

Пушилин: появление у ВСУ самолетов F-16 не изменит ситуацию для ВС РФ

11 мая 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ готовы к поставке истребителей у ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы подготовлены к возможной поставке западных истребителей F-16 для ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте. «Наши вооруженные силы готовы к такому роду развития событий. И считаю, что кардинальным образом это никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что западные истребители на Украине могут появиться после 5 мая, передает телеканал 360. Однако украинские военные назвали истребители F-16 неактуальными для ВСУ. МИД РФ заявило, что Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия, передает «Национальна служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы подготовлены к возможной поставке западных истребителей F-16 для ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте. «Наши вооруженные силы готовы к такому роду развития событий. И считаю, что кардинальным образом это никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что западные истребители на Украине могут появиться после 5 мая, передает телеканал 360. Однако украинские военные назвали истребители F-16 неактуальными для ВСУ. МИД РФ заявило, что Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия, передает «Национальна служба новостей».