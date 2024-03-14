Музей PERMM предложил пермскому миллиардеру Репину мир

Александру Репину предложили договориться Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юристы пермского музея современного искусства PERMM в ходе предварительного судебного заседания предложили бизнесмену Александру Репину заключить мировое соглашение. Репин ранее потребовал от музея 16,8 млн рублей в качестве компенсации за износ здания, которое музей арендовал у него несколько лет.

«Представитель ответчика с суммой исковых требований не согласился, но предложил истцу перейти к переговорам в рамках примирительных процедур», — сообщает «Коммерсант Прикамье». По мнению музея, решить вопрос о сумме компенсации должны совместно представители учреждения, бизнесмена и минкультуры. В минкульте идею о примирении не прокомментировали.

Ранее URA.RU рассказывало, что Репин в середине февраля решил отсудить у музея 16,8 млн рублей, так как его не устроило, в каком состоянии PERMM оставил арендуемые ранее помещения на бульваре Гагарина, 24. В музее и минкульте края с претензиями не согласились. Министерство выступает в процессе в качестве третьего лица. Основное заседание назначено на 7 мая.