13 февраля 2024

Минкультуры Пермского края привлекли к спору миллиардера Репина с музеем PERMM

© Служба новостей «URA.RU»
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Репин Александр Анатольевич, компания "Сатурн-Р". Пермь, репин александр
Против Александра Репина в суде выступят чиновники минкультуры Фото:

В судебных разбирательствах между пермским бизнесменом Александром Репиным и музеем современного искусства PERMM примет участие региональное министерство культуры. Его, как учредителя музея, привлекли в качестве третьего лица в споре. Информация об этом размещена сайте Арбитражного суда Прикамья, через который Репин пытается взыскать с PERMM 16,8 млн рублей.

«Третьи лица — Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края», — указано в карточке дела. Решение о привлечении к разбирательству министерства судья приняла 13 марта. Первое судебное заседание назначено на 14 марта.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Репин, который несколько лет сдавал свое здание музею, через суд потребовал взыскать с PERMM 16,8 млн рублей в качестве компенсации стоимости приведения помещений в первоначальное состояние. В музее и минкультуры претензии миллиардера отрицают.

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В судебных разбирательствах между пермским бизнесменом Александром Репиным и музеем современного искусства PERMM примет участие региональное министерство культуры. Его, как учредителя музея, привлекли в качестве третьего лица в споре. Информация об этом размещена сайте Арбитражного суда Прикамья, через который Репин пытается взыскать с PERMM 16,8 млн рублей. «Третьи лица — Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края», — указано в карточке дела. Решение о привлечении к разбирательству министерства судья приняла 13 марта. Первое судебное заседание назначено на 14 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Репин, который несколько лет сдавал свое здание музею, через суд потребовал взыскать с PERMM 16,8 млн рублей в качестве компенсации стоимости приведения помещений в первоначальное состояние. В музее и минкультуры претензии миллиардера отрицают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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