Минкультуры Пермского края привлекли к спору миллиардера Репина с музеем PERMM

14 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Против Александра Репина в суде выступят чиновники минкультуры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В судебных разбирательствах между пермским бизнесменом Александром Репиным и музеем современного искусства PERMM примет участие региональное министерство культуры. Его, как учредителя музея, привлекли в качестве третьего лица в споре. Информация об этом размещена сайте Арбитражного суда Прикамья, через который Репин пытается взыскать с PERMM 16,8 млн рублей. «Третьи лица — Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края», — указано в карточке дела. Решение о привлечении к разбирательству министерства судья приняла 13 марта. Первое судебное заседание назначено на 14 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Репин, который несколько лет сдавал свое здание музею, через суд потребовал взыскать с PERMM 16,8 млн рублей в качестве компенсации стоимости приведения помещений в первоначальное состояние. В музее и минкультуры претензии миллиардера отрицают.

В судебных разбирательствах между пермским бизнесменом Александром Репиным и музеем современного искусства PERMM примет участие региональное министерство культуры. Его, как учредителя музея, привлекли в качестве третьего лица в споре. Информация об этом размещена сайте Арбитражного суда Прикамья, через который Репин пытается взыскать с PERMM 16,8 млн рублей. «Третьи лица — Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края», — указано в карточке дела. Решение о привлечении к разбирательству министерства судья приняла 13 марта. Первое судебное заседание назначено на 14 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Репин, который несколько лет сдавал свое здание музею, через суд потребовал взыскать с PERMM 16,8 млн рублей в качестве компенсации стоимости приведения помещений в первоначальное состояние. В музее и минкультуры претензии миллиардера отрицают.