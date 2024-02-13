В минкультуры Пермского края отрицают претензии миллиардера Репина к музею PERMM

Из здания на бульваре Гагарина музей съехал еще в 2023 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В министерстве культуры Пермского края прокомментировали иск бизнесмена Александра Репина к музею современного искусства PERMM из-за здания, в котором ранее располагалось учреждение. В ведомстве URA.RU заявили, что с претензиями миллиардера не согласны, так как здание он после переезда музея принял и подписал все документы.

«Об иске господина Репина нам известно. Можем сказать, что во время переезда PERMM здание было принято собственником, подписаны все необходимые акты. Далее вопрос будет решаться в юридическом поле», — сообщили в пресс-службе минкульта.

Ранее стало известно, что Репин, который несколько лет сдавал свое здание музею, через суд потребовал взыскать с PERMM 16,8 млн рублей. По его мнению, это компенсация стоимости приведения помещений в первоначальное состояние. В музее заявляют, что по договору были обязаны вернуть здание в «первоначальном состоянии с учетом нормального износа», что и было сделано.

Музей PERMM переехал из здания на бульваре Гагарина, принадлежащего Репину, в новое помещение на улице Крисанова осенью 2023 года. Cообщалось, что бизнесмен свое здание продает, но судя по объявлению на портале «Авито», недвижимость все еще никто не купил.