13 мая 2024

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург.ЛГБТ, непогода, дождь
В Югре ожидаются дожди и снег Фото:

На территории Ханты-Мансийского автономного округа 16 и 17 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО на своем сайте.

Ночью 16 мая по северо-западу округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура от 3 до -2 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура 8—12 тепла, в южных районах 13—18.

По данным синоптиков «Яндекс. Погода» 17 мая в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается небольшой дождь. В Сургуте днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 7 градусов тепла. В Нижневартовске предвидится пасмурная погода и потепление до 8 градусов. Жителей Ханты-Мансийска днем ожидает температура воздуха 6—10 выше нуля, а ночью 3—5 градусов.

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа 16 и 17 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО на своем сайте. Ночью 16 мая по северо-западу округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура от 3 до -2 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура 8—12 тепла, в южных районах 13—18. По данным синоптиков «Яндекс. Погода» 17 мая в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается небольшой дождь. В Сургуте днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 7 градусов тепла. В Нижневартовске предвидится пасмурная погода и потепление до 8 градусов. Жителей Ханты-Мансийска днем ожидает температура воздуха 6—10 выше нуля, а ночью 3—5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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