Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в ХМАО

14 мая 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

В Югре ожидаются дожди и снег Фото: Размик Закарян © URA.RU На территории Ханты-Мансийского автономного округа 16 и 17 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО на своем сайте. Ночью 16 мая по северо-западу округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура от 3 до -2 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура 8—12 тепла, в южных районах 13—18. По данным синоптиков «Яндекс. Погода» 17 мая в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается небольшой дождь. В Сургуте днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 7 градусов тепла. В Нижневартовске предвидится пасмурная погода и потепление до 8 градусов. Жителей Ханты-Мансийска днем ожидает температура воздуха 6—10 выше нуля, а ночью 3—5 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Ханты-Мансийского автономного округа 16 и 17 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра ХМАО на своем сайте. Ночью 16 мая по северо-западу округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура от 3 до -2 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура 8—12 тепла, в южных районах 13—18. По данным синоптиков «Яндекс. Погода» 17 мая в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске ожидается небольшой дождь. В Сургуте днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 7 градусов тепла. В Нижневартовске предвидится пасмурная погода и потепление до 8 градусов. Жителей Ханты-Мансийска днем ожидает температура воздуха 6—10 выше нуля, а ночью 3—5 градусов.