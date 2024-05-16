Замглавы Офиса Зеленского завел переговоры РФ и Украины в тупик

Замглавы Офиса Зеленского Жовква отверг все формулы мира, кроме украинской
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Украина намерена завершить конфликт с РФ только по формуле Зеленского, сказал Игорь Жовква
Украина намерена завершить конфликт с РФ только по формуле Зеленского, сказал Игорь Жовква Фото:
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Украинские власти не намерены принимать никакие формулы урегулирования конфликта с Россией, кроме той, что была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил замглавы Офиса страны Игорь Жовква.

"Наш ответ очень простой: никаких других планов [мирного урегулирования конфликта] быть не может — ни китайских, ни других", — сказал Игорь Жовква в эфире телеканала "Рада". При этом он заявил, что Киев готов будет выслушать предложения других стран, в частности Китая. 

Зеленский предложил свою формулу мира еще в 2023 году. Согласно его плану, Украина готова пойти на перемирие лишь в случае возвращения к границам 1991 года. Кроме того, с прошлого года Россию не приглашали ни на одно из заседаний по урегулированию конфликта. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шансы завершить украинский конфликт довольно малы, если в этих заседаниях не будет участвовать Москва, передает MK.RU

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Украинские власти не намерены принимать никакие формулы урегулирования конфликта с Россией, кроме той, что была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил замглавы Офиса страны Игорь Жовква. "Наш ответ очень простой: никаких других планов [мирного урегулирования конфликта] быть не может — ни китайских, ни других", — сказал Игорь Жовква в эфире телеканала "Рада". При этом он заявил, что Киев готов будет выслушать предложения других стран, в частности Китая.  Зеленский предложил свою формулу мира еще в 2023 году. Согласно его плану, Украина готова пойти на перемирие лишь в случае возвращения к границам 1991 года. Кроме того, с прошлого года Россию не приглашали ни на одно из заседаний по урегулированию конфликта. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шансы завершить украинский конфликт довольно малы, если в этих заседаниях не будет участвовать Москва, передает MK.RU. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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