Танк «Леопард» сложно уничтожить в бою Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Челябинска Иван Жарский в ходе спецоперации уничтожил танк «Леопард 2А6», а также семь БМП. Об этом сообщили в пресс-службе пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске.

«Слава герою и слава русскому оружию! 26 июля, возглавляя расчет противотанкового комплекса „Корнет“, старший лейтенант Жарский занял заранее подготовленную точку и поразил танк „Леопард 2А6“, что привело к детонации его боекомплекта», — указано в telegram-канале организации.

Авторы сообщения уточнили, что после этого расчет сменил позицию и уничтожил в упор БМП «Бредли» вместе с экипажем. Во время второй волны наступления противника расчет Жарского подбил еще шесть БМП-2, что привело к отступлению противника. На видео Жарский отшучивается, что служил писарем в штабе, «печатал бумажки на компьютере». Якобы, потом его перевели на службу в столовую.