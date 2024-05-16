Челябинец уничтожил семь БМП и танк «Леопард». Видео

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Леопард 2,  stock
Танк «Леопард» сложно уничтожить в бою Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Челябинска Иван Жарский в ходе спецоперации уничтожил танк «Леопард 2А6», а также семь БМП. Об этом сообщили в пресс-службе пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске.

«Слава герою и слава русскому оружию! 26 июля, возглавляя расчет противотанкового комплекса „Корнет“, старший лейтенант Жарский занял заранее подготовленную точку и поразил танк „Леопард 2А6“, что привело к детонации его боекомплекта», — указано в telegram-канале организации.

Авторы сообщения уточнили, что после этого расчет сменил позицию и уничтожил в упор БМП «Бредли» вместе с экипажем. Во время второй волны наступления противника расчет Жарского подбил еще шесть БМП-2, что привело к отступлению противника. На видео Жарский отшучивается, что служил писарем в штабе, «печатал бумажки на компьютере». Якобы, потом его перевели на службу в столовую.

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Житель Челябинска Иван Жарский в ходе спецоперации уничтожил танк «Леопард 2А6», а также семь БМП. Об этом сообщили в пресс-службе пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске. «Слава герою и слава русскому оружию! 26 июля, возглавляя расчет противотанкового комплекса „Корнет“, старший лейтенант Жарский занял заранее подготовленную точку и поразил танк „Леопард 2А6“, что привело к детонации его боекомплекта», — указано в telegram-канале организации. Авторы сообщения уточнили, что после этого расчет сменил позицию и уничтожил в упор БМП «Бредли» вместе с экипажем. Во время второй волны наступления противника расчет Жарского подбил еще шесть БМП-2, что привело к отступлению противника. На видео Жарский отшучивается, что служил писарем в штабе, «печатал бумажки на компьютере». Якобы, потом его перевели на службу в столовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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