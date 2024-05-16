Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 14 мая разочаровал президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому является тот факт, что украинской стороне нужно сиюминутное финансирование, а не разговоры и обещания. Об этом заявил сам Зеленский.
У украинского лидера спросили о том, как прошел визит Блинкена в Киев, в ходе которого госсекретарь пообещал выделить дополнительную помощь. «Диалог — это хорошо, но нам нужна помощь сейчас», — сказал Владимир Зеленский в интервью ABC. Журналист агентства уточнил, что чувствовал разочарование президента.
Блинкен прибыл в Киев, где заверил украинскую сторону, что США продолжит поддерживать США, передает MK.RU. Также он сообщил, что Киеву будет выделено дополнительное финансирование в размере двух миллиардов долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные лица США приезжают на Украину, чтобы поглумиться и засвидетельствовать своё «кровавое деяние», на «уровне вампиризма», сообщает RT.
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