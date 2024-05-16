Зеленский обесценил майский визит Блинкена на Украину

Зеленский заявил, что Украине нужно финансирование сейчас, а не обещания
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Владимир Зеленский (на фото) разочаровался в визите Энтони Блинкена, пишет ABC
Владимир Зеленский (на фото) разочаровался в визите Энтони Блинкена, пишет ABC Фото:

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 14 мая разочаровал президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому является тот факт, что украинской стороне нужно сиюминутное финансирование, а не разговоры и обещания. Об этом заявил сам Зеленский.

У украинского лидера спросили о том, как прошел визит Блинкена в Киев, в ходе которого госсекретарь пообещал выделить дополнительную помощь. «Диалог — это хорошо, но нам нужна помощь сейчас», — сказал Владимир Зеленский в интервью ABC. Журналист агентства уточнил, что чувствовал разочарование президента.

Блинкен прибыл в Киев, где заверил украинскую сторону, что США продолжит поддерживать США, передает MK.RU. Также он сообщил, что Киеву будет выделено дополнительное финансирование в размере двух миллиардов долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные лица США приезжают на Украину, чтобы поглумиться и засвидетельствовать своё «кровавое деяние», на «уровне вампиризма», сообщает RT

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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 14 мая разочаровал президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому является тот факт, что украинской стороне нужно сиюминутное финансирование, а не разговоры и обещания. Об этом заявил сам Зеленский. У украинского лидера спросили о том, как прошел визит Блинкена в Киев, в ходе которого госсекретарь пообещал выделить дополнительную помощь. «Диалог — это хорошо, но нам нужна помощь сейчас», — сказал Владимир Зеленский в интервью ABC. Журналист агентства уточнил, что чувствовал разочарование президента. Блинкен прибыл в Киев, где заверил украинскую сторону, что США продолжит поддерживать США, передает MK.RU. Также он сообщил, что Киеву будет выделено дополнительное финансирование в размере двух миллиардов долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные лица США приезжают на Украину, чтобы поглумиться и засвидетельствовать своё «кровавое деяние», на «уровне вампиризма», сообщает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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