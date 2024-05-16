Зеленский объяснил американцам, как помощь Украине становится вкладом в США

Зеленский: деньги, отданные США Украине, создают новые рабочие места в Америке
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Владимир Зеленский заявил, что Украина помогает США, получая от них деньги
Владимир Зеленский заявил, что Украина помогает США, получая от них деньги Фото:

Деньги, отправленные американцами на Украину, помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест <…> И мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — сказал Владимир Зеленский.

США с начала СВО вложили в Украину десятки миллиардов долларов. При этом в СМИ нередко писали, что американская общественность не рада тому, что их налоги идут на финансирование Киева. Политик Никки Хейли заявляла, что в недовольстве граждан виноват президент США Джо Байден, который не смог убедить народ в том, что поддержка Киева необходима, передает RT

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Деньги, отправленные американцами на Украину, помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News. «Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест <…> И мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — сказал Владимир Зеленский. США с начала СВО вложили в Украину десятки миллиардов долларов. При этом в СМИ нередко писали, что американская общественность не рада тому, что их налоги идут на финансирование Киева. Политик Никки Хейли заявляла, что в недовольстве граждан виноват президент США Джо Байден, который не смог убедить народ в том, что поддержка Киева необходима, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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