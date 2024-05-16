Зеленский объяснил американцам, как помощь Украине становится вкладом в США

Деньги, отправленные американцами на Украину, помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.
«Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест <…> И мы боремся не только за нашу свободу. Если бы не Украина, это была бы другая страна», — сказал Владимир Зеленский.
США с начала СВО вложили в Украину десятки миллиардов долларов. При этом в СМИ нередко писали, что американская общественность не рада тому, что их налоги идут на финансирование Киева. Политик Никки Хейли заявляла, что в недовольстве граждан виноват президент США Джо Байден, который не смог убедить народ в том, что поддержка Киева необходима, передает RT.
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