В Челябинске «летники» в 2024 году откроют 60 заведений. Полный список ресторанов, где будут действовать летние веранды, огласила мэрия.
«На улицах города начали появляться летние кафе и рестораны. Всего в этом году в Челябинске их будет 60», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Бары и рестораны
Летняя веранда откроется на фудмаркете «Белый рынок» по улице Тернопольская. Среди ресторанов и баров «летники» в Челябинске также запустили порядка 34 заведений. В их числе:
- Ресторан «Сицилия» на улице Тимирязева;
- Бары Meet Point на улицах Академика Королева, Кирова и 40-летия Победы;
- Ресторан Brut is Good на улице Цвиллинга;
- Ресторан «Войс» на улице Лесопарковая;
- Ресторан «Слон» и бар HARATS PUB на проспекте Ленина;
- Бар Craft & Draft на улице Академика Королева;
- Ресторан «Асаби» на улице Энгельса;
- Ресторан «Ширин чай» на улице Бейвеля;
- Рестораны «Цыплята Табака», «Лаборатория пива» и «Старый Ереван» на улице Кирова;
- Бары «ШашлыкоFF», DOM, «ФортеПьяно», Patrik pub на улице Кирова;
- Рестораны Family Grill, Gong и «По Чесноку» на улице Академика Королева;
- Ресторан «Манама мама» на улице Академика Сахарова;
- Рестораны Greenery и Dastan kazan на улице Цвиллинга;
- Рестораны «Журавлина» на улицах Кирова и Комунны;
- Бар «Дабл Эль» на улице Красная;
- Бар Goodda Bar на улице Витебская;
- Ресторан «Король Густав» на улице Салавата Юлаева;
- Ресторан ENVY на улице Сони Кривой;
- Ресторан «Камон в Кардамон» на улице Братьев Кашириных;
- Ресторан «Барбареско» на улице Энтузиастов;
- Ресторан «Хачапури тетушки Марико» на улице Витебская;
- Ресторан «Уголь» на улице Тернопольская.
Кафе и пиццерии
Среди кафе, пиццерий и пекарен летние веранды открыли 19 заведений. В их числе:
- Кафе «Солнечный берег» на пляже;
- пиццерия «Подди Пицца» и кафе Chicko на улице Цвиллинга;
- кафе «Шашлычный дворик» на улице Бейвеля;
- кафе «Патриот» на улице Жукова;
- кафе «Gallete» на улице Свободы;
- кафе «Нани» на улице Дзержинского;
- пекарня «Ватрушка», пиццерия «Додо пицца», кофейни Surf Coffe и «Миндаль» на проспекте Ленина;
- кафе «Pretty Betty» на улице Кирова;
- кафе «Солнце», «Гоара», «Полермо», «Княжий двор» и «Панда» на улице Игуменка;
- летняя веранда «Шерхан» на улице 60-летия Октября;
- летнее кафе The Center на улице Воровского.
Быстрое питание
Среди точек фаст-фуда «летники» открыла сеть ресторанов «Бургер Кинг» по проспекту Победы, Братьев Кашириных и Копейскому шоссе. Летние веранды также открылись у филиала Rostic’s и «Вкусно и Точка» на Кирова. Точка по продаже шаурмы и шашлыка Gordan на Тернопольской также предоставила гостям летнюю зону.
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