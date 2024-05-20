20 мая 2024

В Челябинске открылось 60 летних кафе. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка заведений с летними верандами. Екатеринбург, летняя веранда, plov, летник, plov project
Летние веранды будут действовать в 60 заведениях Челябинска Фото:

В Челябинске «летники» в 2024 году откроют 60 заведений. Полный список ресторанов, где будут действовать летние веранды, огласила мэрия.

«На улицах города начали появляться летние кафе и рестораны. Всего в этом году в Челябинске их будет 60», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Бары и рестораны

Летняя веранда откроется на фудмаркете «Белый рынок» по улице Тернопольская. Среди ресторанов и баров «летники» в Челябинске также запустили порядка 34 заведений. В их числе:

  • Ресторан «Сицилия» на улице Тимирязева;
  • Бары Meet Point на улицах Академика Королева, Кирова и 40-летия Победы;
  • Ресторан Brut is Good на улице Цвиллинга;
  • Ресторан «Войс» на улице Лесопарковая;
  • Ресторан «Слон» и бар HARATS PUB на проспекте Ленина;
  • Бар Craft & Draft на улице Академика Королева;
  • Ресторан «Асаби» на улице Энгельса;
  • Ресторан «Ширин чай» на улице Бейвеля;
  • Рестораны «Цыплята Табака», «Лаборатория пива» и «Старый Ереван» на улице Кирова;
  • Бары «ШашлыкоFF», DOM, «ФортеПьяно», Patrik pub на улице Кирова;
  • Рестораны Family Grill, Gong и «По Чесноку» на улице Академика Королева;
  • Ресторан «Манама мама» на улице Академика Сахарова;
  • Рестораны Greenery и Dastan kazan на улице Цвиллинга;
  • Рестораны «Журавлина» на улицах Кирова и Комунны;
  • Бар «Дабл Эль» на улице Красная;
  • Бар Goodda Bar на улице Витебская;
  • Ресторан «Король Густав» на улице Салавата Юлаева;
  • Ресторан ENVY на улице Сони Кривой;
  • Ресторан «Камон в Кардамон» на улице Братьев Кашириных;
  • Ресторан «Барбареско» на улице Энтузиастов;
  • Ресторан «Хачапури тетушки Марико» на улице Витебская;
  • Ресторан «Уголь» на улице Тернопольская.

Кафе и пиццерии

Среди кафе, пиццерий и пекарен летние веранды открыли 19 заведений. В их числе:

  • Кафе «Солнечный берег» на пляже;
  • пиццерия «Подди Пицца» и кафе Chicko на улице Цвиллинга;
  • кафе «Шашлычный дворик» на улице Бейвеля;
  • кафе «Патриот» на улице Жукова;
  • кафе «Gallete» на улице Свободы;
  • кафе «Нани» на улице Дзержинского;
  • пекарня «Ватрушка», пиццерия «Додо пицца», кофейни Surf Coffe и «Миндаль» на проспекте Ленина;
  • кафе «Pretty Betty» на улице Кирова;
  • кафе «Солнце», «Гоара», «Полермо», «Княжий двор» и «Панда» на улице Игуменка;
  • летняя веранда «Шерхан» на улице 60-летия Октября;
  • летнее кафе The Center на улице Воровского.

Быстрое питание

Среди точек фаст-фуда «летники» открыла сеть ресторанов «Бургер Кинг» по проспекту Победы, Братьев Кашириных и Копейскому шоссе. Летние веранды также открылись у филиала Rostic’s и «Вкусно и Точка» на Кирова. Точка по продаже шаурмы и шашлыка Gordan на Тернопольской также предоставила гостям летнюю зону.

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В Челябинске «летники» в 2024 году откроют 60 заведений. Полный список ресторанов, где будут действовать летние веранды, огласила мэрия. «На улицах города начали появляться летние кафе и рестораны. Всего в этом году в Челябинске их будет 60», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Летняя веранда откроется на фудмаркете «Белый рынок» по улице Тернопольская. Среди ресторанов и баров «летники» в Челябинске также запустили порядка 34 заведений. В их числе: Среди кафе, пиццерий и пекарен летние веранды открыли 19 заведений. В их числе: Среди точек фаст-фуда «летники» открыла сеть ресторанов «Бургер Кинг» по проспекту Победы, Братьев Кашириных и Копейскому шоссе. Летние веранды также открылись у филиала Rostic’s и «Вкусно и Точка» на Кирова. Точка по продаже шаурмы и шашлыка Gordan на Тернопольской также предоставила гостям летнюю зону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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