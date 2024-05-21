В городе Тебризе проходит церемония прощания президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая. Проститься с иранским лидером пришло большое количество людей.
На кадрах с церемонии видно огромное количество граждан, которые захотели проститься со своим лидером. При этом на плакатах у людей изображен не только Раиси, но и другие члены правительства Ирана, погибшие при крушении.
Так, например, на одном из плакатов можно увидеть покойных главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора иранской провиции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, а также имама Тебриза Али Але Хашема. Похороны Раиси состоятся 23 мая.
Вертолет с президентом на борту потерпел крушение на территории провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Никто из находившихся на борту не выжил. Сообщается, что обязанности главы государства возьмет на себя первый заместитель Раиси Мохаммед Мохбер. Править страной он будет около 50 дней до следующих выборов, пишет 360.ru.
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