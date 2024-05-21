Челябинцы боятся за будущую пенсию больше других россиян

Челябинцы заняли второе место в рейтинге среди жителей России, которые планируют откладывать на жизнь в старости. Почти половина опрошенных из Челябинска обеспокоены за будущую пенсию, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа»
«Чаще других дополнять пенсионные выплаты собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска и Уфы — по 48%. Они планируют использовать личные накопления или заработок с пассивного дохода», — сообщили URA.RU «Авито Работа».
Полностью рассчитывают только на пенсию всего 16% челябинцев. Еще 18% откладывают средства, а 15% в старости собираются обеспечить себя пассивным доходом от бизнеса или сдачи жилья.
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