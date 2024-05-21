21 мая 2024

Челябинцы боятся за будущую пенсию больше других россиян

Авито Работа: 48% челябинцев готовятся к выходу на пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 16% челябинцев рассчитывают жить только на пенсию Фото:

Челябинцы заняли второе место в рейтинге среди жителей России, которые планируют откладывать на жизнь в старости. Почти половина опрошенных из Челябинска обеспокоены за будущую пенсию, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа»

«Чаще других дополнять пенсионные выплаты собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска и Уфы — по 48%. Они планируют использовать личные накопления или заработок с пассивного дохода», — сообщили URA.RU «Авито Работа».

Полностью рассчитывают только на пенсию всего 16% челябинцев. Еще 18% откладывают средства, а 15% в старости собираются обеспечить себя пассивным доходом от бизнеса или сдачи жилья.

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Челябинцы заняли второе место в рейтинге среди жителей России, которые планируют откладывать на жизнь в старости. Почти половина опрошенных из Челябинска обеспокоены за будущую пенсию, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа» «Чаще других дополнять пенсионные выплаты собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска и Уфы — по 48%. Они планируют использовать личные накопления или заработок с пассивного дохода», — сообщили URA.RU «Авито Работа». Полностью рассчитывают только на пенсию всего 16% челябинцев. Еще 18% откладывают средства, а 15% в старости собираются обеспечить себя пассивным доходом от бизнеса или сдачи жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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