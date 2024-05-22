Куйвашев встретился с главным свердловским раввином и получил благодарность

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главным раввином региона Зелигом Ашкенази. Основная тема встречи — укрепление межконфессиональных отношений, и, по словам Ашкенази, местные власти делают для этого многое. О том, как прошла встреча, URA.RU рассказали в департаменте информполитики региона.
«Высоко ценю наше многолетнее конструктивное сотрудничество по самому широкому спектру вопросов. Это позволяет нам успешно решать задачи развития региона, воспитания молодого поколения, укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей, традиций милосердия и гуманизма. Уверен, так будет и впредь», — сказал Евгений Куйвашев.
Во время встречи главный раввин также выразил благодарность губернатору за постоянное внимание к потребностям еврейской общины. Зелиг Ашкенази является не только духовным лидером, но и активным организатором культурной жизни евреев в регионе. Екатеринбургская синагога, которую он возглавляет, регулярно проводит не только религиозные службы, но и культурные мероприятия, открытые для всех представителей еврейской общины, способствуя тем самым укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания.
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