Прокурор Нижневартовска пообещал чиновникам массовые иски

Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко пообещал чиновникам массовую подачу судебных исков и раскритиковал работу городских властей по переселению инвалидов из жилья, далекого от труднодоступной среды. Об этом он заявил на заседании комитета по соцразвитию городской думы.
«Мы пойдем с массовыми исками, и будем в интересах каждого инвалида их подавать. Мы сталкиваемся с парадоксальной картиной бесконечного обжалования, чтобы оттянуть процесс [расселения]. Я призываю всех, давайте к этому подойдем рационально и рачительно, потому что когда у нас четверо из шести умирают, не дожидаясь расселения, это, наверное, о многом говорит», — прокомментировал ситуацию прокурор.
Речь идет о людях, живущих на верхних этажах и с трудом выходящих из дома. Еременко на заседании комитета по соцвопросам раскритиковал городские власти за эту работу. Но при этом заметил, что иски в суд помогут добиться выделения дополнительных денег из окружного бюджета на решение проблемы. «Тогда, наверное, вам будет проще эти деньги получать из округа», — заметил Еременко.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Нижневартовска вскрыла махинации со школьным питанием. Прокурор города Еременко потребовал уволить ответственных за это по утрате доверия.
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