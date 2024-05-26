Мэр Нижневартовска обозначил новые меры безопасности для борьбы с паводком

В Нижневартовске решили укрепить дорогу к дачным участкам, которым могут пострадать из-за паводка, рассказал мэр Дмитрий Кощенко. В городе также подготовили три пункта временного размещения на случай эвакуации.
«Для бесперебойного функционирования дороги, ведущей до РЭБ флота, принято решение укрепить прилегающую к ней территорию мешками с песком. Подготовлены к работе три пункта временного размещения граждан на случай эвакуации. На складе городского резерва есть все необходимое для их развертывания. Проработали вопросы организации питания граждан в ПВР и обеспечения питьевого режима», — написал в своем telegram-канале Кощенко.
Спасатели Нижневартовска ежедневно контролируют ситуацию с подъемом воды в Оби, а также работают с представителями садовых товариществ для организации противопаводковых мероприятий. «По уточненному прогнозу возможный уровень подъема воды в реке Оби в границах Нижневартовска составит 890-980 сантиметров», — добавил мэр.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Сургута прогнозируют поднятие уровня воды в Оби в пределах 720-790 сантиметров. До этого ожидалось, что пик паводка составит 710 сантиметров.
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