Владелец «Жизньмарта» признал ошибкой идею о выплате по миллиону отравившимся

Иван Зайченко принес извинения отравившимся едой от «Жизньмарта» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Основатель «Жизньмарта» назвал «идиотской» личную идею о выплате компенсации по миллиону рублей каждому из отравившихся едой. Об этом бизнесмен рассказал в своем telegram-канале.

«Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — написал Зайченко, принеся извинения перед всеми, кого это затронуло.

Компенсацию получат только 18 человек, которых отметил Роспотребнадзор. Другие обращения не будут рассматриваться под выплату. Также Зайченко призвал покупателей не облизывать яйца, продающиеся в сети магазинов, после информации о компенсации заразившимся.

После жалоб екатеринбуржцев на состояние здоровья после посещения «Жизньмарта» санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. В компании начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. На фабриках сети начались проверки, а в некоторых повторные. Полная информация о случившемся — в сюжете URA.RU.