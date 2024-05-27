27 мая 2024

На СВО погиб многодетный отец из Свердловской области

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Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет в среду 29 мая (архивное фото)
Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет в среду 29 мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ирбите (Свердловская область) 29 мая простятся с Алексеем Вандышевым, который погиб во время спецоперации РФ на Украине, куда пошел добровольцем. У мужчины остались жена и четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«При выполнении боевого задания погиб Вандышев Алексей Александрович. Добровольцем вступил в ряды Российской армии для участия в специальной военной операции. В звании младшего сержанта служил в мотострелковой бригаде гранатометчиком. В Ирбите героя ждали домой жена и четверо детей», — сказано сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

В администрации также уточнили, что Алексей родился деревне Ретнева Ирбитского района. После окончания школы поступил в Ирбитский аграрный техникум по специальности техник-электрик. До 2024 года он работал на молочном заводе. Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет в среду 29 мая с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Рай».

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В Ирбите (Свердловская область) 29 мая простятся с Алексеем Вандышевым, который погиб во время спецоперации РФ на Украине, куда пошел добровольцем. У мужчины остались жена и четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «При выполнении боевого задания погиб Вандышев Алексей Александрович. Добровольцем вступил в ряды Российской армии для участия в специальной военной операции. В звании младшего сержанта служил в мотострелковой бригаде гранатометчиком. В Ирбите героя ждали домой жена и четверо детей», — сказано сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». В администрации также уточнили, что Алексей родился деревне Ретнева Ирбитского района. После окончания школы поступил в Ирбитский аграрный техникум по специальности техник-электрик. До 2024 года он работал на молочном заводе. Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет в среду 29 мая с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Рай».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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