На СВО погиб многодетный отец из Свердловской области

В Ирбите (Свердловская область) 29 мая простятся с Алексеем Вандышевым, который погиб во время спецоперации РФ на Украине, куда пошел добровольцем. У мужчины остались жена и четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«При выполнении боевого задания погиб Вандышев Алексей Александрович. Добровольцем вступил в ряды Российской армии для участия в специальной военной операции. В звании младшего сержанта служил в мотострелковой бригаде гранатометчиком. В Ирбите героя ждали домой жена и четверо детей», — сказано сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
В администрации также уточнили, что Алексей родился деревне Ретнева Ирбитского района. После окончания школы поступил в Ирбитский аграрный техникум по специальности техник-электрик. До 2024 года он работал на молочном заводе. Прощание с Алексеем Вандышевым пройдет в среду 29 мая с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Рай».
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