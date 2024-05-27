Прокуратура взяла на контроль строительство проблемного объекта в Нижневартовске

Прокуратура взяла на контроль строительство «Центра боевых искусств» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В связи с отставанием от графика выполнения работ прокурор города внес в адрес подрядчика и главы города представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении. Ход строительства данного объекта поставлен на контроль надзорного ведомства», — сообщили в прокуратуре.
Прокурор Нижневартовска Александр Еременко выезжал на объект с инспекцией. Контроль осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография». «На объекте проведено совещание, в ходе которого обсуждены вопросы строительства, имеющиеся проблемы, обращено не недопустимость нарушения сроков исполнения контракта по строительству социального объекта», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что для строительства «Центра боевых искусств» увеличат число работников. На объекте есть отставание от графика, и подрядчик планирует наверстать время за счет количества строителей.
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