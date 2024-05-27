27 мая 2024

Прокуратура взяла на контроль строительство проблемного объекта в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вмешалась из-за отставания строительства от графика
Прокуратура вмешалась из-за отставания строительства от графика Фото:

Прокуратура взяла на контроль строительство «Центра боевых искусств» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с отставанием от графика выполнения работ прокурор города внес в адрес подрядчика и главы города представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении. Ход строительства данного объекта поставлен на контроль надзорного ведомства», — сообщили в прокуратуре.

Прокурор Нижневартовска Александр Еременко выезжал на объект с инспекцией. Контроль осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография». «На объекте проведено совещание, в ходе которого обсуждены вопросы строительства, имеющиеся проблемы, обращено не недопустимость нарушения сроков исполнения контракта по строительству социального объекта», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что для строительства «Центра боевых искусств» увеличат число работников. На объекте есть отставание от графика, и подрядчик планирует наверстать время за счет количества строителей.

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Прокуратура взяла на контроль строительство «Центра боевых искусств» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В связи с отставанием от графика выполнения работ прокурор города внес в адрес подрядчика и главы города представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении. Ход строительства данного объекта поставлен на контроль надзорного ведомства», — сообщили в прокуратуре. Прокурор Нижневартовска Александр Еременко выезжал на объект с инспекцией. Контроль осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», национального проекта «Демография». «На объекте проведено совещание, в ходе которого обсуждены вопросы строительства, имеющиеся проблемы, обращено не недопустимость нарушения сроков исполнения контракта по строительству социального объекта», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что для строительства «Центра боевых искусств» увеличат число работников. На объекте есть отставание от графика, и подрядчик планирует наверстать время за счет количества строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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