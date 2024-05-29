В Челябинске снизились цены на многокомнатное жилье

29 мая 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

В мае средняя стоимость четырехкомнатных квартир снизилась на 9% — до 86 тысяч 577 рублей за квадрат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в мае по сравнению с апрелем четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене почти на 9% — до 86 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Общая стоимость многокомнатного жилья на вторичном рынке на данный момент в среднем составляет более шести миллионов рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Дан-недвижимость». «В Челябинске на данный момент вторичное жилье стало стоить гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки квартиры не по ипотеке, а за наличный расчет. В мае по сравнению с апрелем четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дешевле на 9%. На данный момент их средняя стоимость составляет 86 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Общая стоимость подобных объектов при этом составляет более шести миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в агентстве недвижимости отметили, в мае средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 97 тысяч 401 рубль за квадратный метр. За месяц вторичное жилье подорожало лишь на 0,04%. В целом на данный момент стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке составляет 3 млн 428 тысяч рублей, «квадрат» продается по 100 тысяч 806 рублей. Двухкомнатные квартиры в среднем стоят 4 млн 784 тысяч рублей, цена квадратного метра — 94 тысячи 319 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в мае по сравнению с апрелем четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в цене почти на 9% — до 86 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Общая стоимость многокомнатного жилья на вторичном рынке на данный момент в среднем составляет более шести миллионов рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Дан-недвижимость». «В Челябинске на данный момент вторичное жилье стало стоить гораздо дешевле квартир в новостройках при условии покупки квартиры не по ипотеке, а за наличный расчет. В мае по сравнению с апрелем четырехкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дешевле на 9%. На данный момент их средняя стоимость составляет 86 тысяч 577 рублей за квадратный метр. Общая стоимость подобных объектов при этом составляет более шести миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в агентстве недвижимости отметили, в мае средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 97 тысяч 401 рубль за квадратный метр. За месяц вторичное жилье подорожало лишь на 0,04%. В целом на данный момент стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке составляет 3 млн 428 тысяч рублей, «квадрат» продается по 100 тысяч 806 рублей. Двухкомнатные квартиры в среднем стоят 4 млн 784 тысяч рублей, цена квадратного метра — 94 тысячи 319 рублей.