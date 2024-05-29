29 мая 2024

Владелец «Жизньмарта» назвал виновного в отравлении екатеринбуржцев едой

Владелец «Жизньмарта» Зайченко: виновный в отравлении екатеринбуржцев найден
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум и выставка «Франчайзинг. Регионы. Урал». Екатеринбург, зайченко иван
Иван Зайченко отказался от сотрудничества с фабрикой из Березовского Фото:
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Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Виновным в отравлении екатеринбуржцев едой из «Жизньмарта» оказалась фабрика-кухня из Березовского ИП Луиза Гумарова, представители которой сейчас находятся в суде, где Роспотребнадзор требует закрыть производство. Поставки с предприятия были прекращены в день первых проверок и больше не возобновятся, рассказал основатель франшизы Иван Зайченко.

«По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухни ИП Гумаровой Л.Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в „Жизньмарт“ не будет», — написал бизнесмен в своем telegram-канале, отмечая, что знает конечного владельца предприятия и больше не станет сотрудничать с ним.

По его словам, в результате проверок РПН, ни один из магазинов сети не закрыли. «Мы провели санитарную обработку магазинов по предписаниям проверки. Обработка завершена», — подчеркнул Зайченко.

В ходе суда представитель Роспотребнадзора заявил, что работники фабрики, готовившие еду для «Жизньмарта», были заражены сальмонеллой и стафилококком, а на предприятии был обнаружен ряд других нарушений. Защита Гумаровой уверяет, что сотрудники не больны и прошли все медицинские тесты, добавив, что остальные нарушения исправлены.

Сейчас же сеть магазинов прошла все проверки от РПН после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказались работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Франшиза начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Виновным в отравлении екатеринбуржцев едой из «Жизньмарта» оказалась фабрика-кухня из Березовского ИП Луиза Гумарова, представители которой сейчас находятся в суде, где Роспотребнадзор требует закрыть производство. Поставки с предприятия были прекращены в день первых проверок и больше не возобновятся, рассказал основатель франшизы Иван Зайченко. «По нашей информации, Роспотребнадзор нашел виновника пищевых отравлений. Им оказалась фабрика-кухни ИП Гумаровой Л.Ф. Поставки с фабрики были прекращены в день первых проверок, продукция снята и утилизирована. Больше поставок от фабрики в „Жизньмарт“ не будет», — написал бизнесмен в своем telegram-канале, отмечая, что знает конечного владельца предприятия и больше не станет сотрудничать с ним. По его словам, в результате проверок РПН, ни один из магазинов сети не закрыли. «Мы провели санитарную обработку магазинов по предписаниям проверки. Обработка завершена», — подчеркнул Зайченко. В ходе суда представитель Роспотребнадзора заявил, что работники фабрики, готовившие еду для «Жизньмарта», были заражены сальмонеллой и стафилококком, а на предприятии был обнаружен ряд других нарушений. Защита Гумаровой уверяет, что сотрудники не больны и прошли все медицинские тесты, добавив, что остальные нарушения исправлены. Сейчас же сеть магазинов прошла все проверки от РПН после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказались работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Франшиза начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане начали облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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