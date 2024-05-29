Сенатор Исаков оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО

Сенатор Совета Федерации Эдуар Исаков, говоря про работу Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО, отметил, что регион при ней преобразился. Об этом он написал в своем tg-канале.
«Я уверен, что под руководством Губернатора Натальи Комаровой Югра преобразилась. Регион стал более социально-справедливым и комфортным для жизни простых югорчан», — написал Исаков.
Сенатор добавил, что при руководстве Комаровой в регионе были построены сотни школ, снесены бараки, а тысячи югорчан получили новое жилье. Губернатор во время своей работы поддерживала развитие спорта, культуру коренных народов, помогала гуманитарной помощью Сирии и Донбассу.
«Для меня была большая честь работать под руководством Натальи Владимировны. Я получил богатейший, неоценимый опыт, благодаря нашей совместной работе», — отметил Исаков.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова попрощалась с политэлитами ХМАО. Половина присутствующих не смогла сдержать слез.
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