29 мая 2024

Сенатор Исаков оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО

Сенатор Исаков поблагодарил губернатора ХМАО Комарову за совместную работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Исаков оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО
Сенатор Исаков оценил работу Комаровой на посту главы ХМАО Фото:

Сенатор Совета Федерации Эдуар Исаков, говоря про работу Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО, отметил, что регион при ней преобразился. Об этом он написал в своем tg-канале.

«Я уверен, что под руководством Губернатора Натальи Комаровой Югра преобразилась. Регион стал более социально-справедливым и комфортным для жизни простых югорчан», — написал Исаков.

Сенатор добавил, что при руководстве Комаровой в регионе были построены сотни школ, снесены бараки, а тысячи югорчан получили новое жилье. Губернатор во время своей работы поддерживала развитие спорта, культуру коренных народов, помогала гуманитарной помощью Сирии и Донбассу.

«Для меня была большая честь работать под руководством Натальи Владимировны. Я получил богатейший, неоценимый опыт, благодаря нашей совместной работе», — отметил Исаков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова попрощалась с политэлитами ХМАО. Половина присутствующих не смогла сдержать слез.

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Сенатор Совета Федерации Эдуар Исаков, говоря про работу Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО, отметил, что регион при ней преобразился. Об этом он написал в своем tg-канале. «Я уверен, что под руководством Губернатора Натальи Комаровой Югра преобразилась. Регион стал более социально-справедливым и комфортным для жизни простых югорчан», — написал Исаков. Сенатор добавил, что при руководстве Комаровой в регионе были построены сотни школ, снесены бараки, а тысячи югорчан получили новое жилье. Губернатор во время своей работы поддерживала развитие спорта, культуру коренных народов, помогала гуманитарной помощью Сирии и Донбассу. «Для меня была большая честь работать под руководством Натальи Владимировны. Я получил богатейший, неоценимый опыт, благодаря нашей совместной работе», — отметил Исаков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Комарова попрощалась с политэлитами ХМАО. Половина присутствующих не смогла сдержать слез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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