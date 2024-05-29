Губернатор Комарова попрощалась с политэлитами ХМАО

Наталья Комарова попрощалась с политэлитами ХМАО
Губернатор Югры Наталья Комарова, подавшая в отставку, попрощалась с политэлитами региона. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Прощание политбомонда ХМАО с губернатором Комаровой заняло от силы пять минут. Половина присутствующих не смогла сдержать слез», — сообщает журналист агентства. После прощания с губернатором депутаты вернулись в думское крыло Белого дома, чтобы обсудить оставшиеся вопросы на заседании парламентариев.
Наталья Комарова 30 мая подала в отставку. URA.RU рассказало, что известно о единственной женщине, которая занимала пост губернатора в России.
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